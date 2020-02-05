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محافظات

إزالة واسترداد 401 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة بالمنيا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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أيمن رياض

تواصل محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ الموجة الخامسة عشر من حملات استرداد أراضي الدولة وحفظ "حق الشعب" والتي بدأت 2 فبراير الجاري، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

 

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تم إزالة واسترداد 167 حالة بجميع مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثالث من الموجة، منها 147 حالة إزالة تعد بالبناء بإجمالي مساحة 10034 متر مربع، و20 حالة إزالة زراعة على مساحة 853 فدان و17 قيراط، ليصل بذلك إجمالي الحالات التي تم استردادها منذ بداية الموجة 401 حالة، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية والجهات المعنية بالتصدي بكل حسم وردع المخالفين.

 

وأوضح المحافظ، أنه تم التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة لجهات الولاية من أجل تنفيذ إزالات الموجة الخامسة عشر لحالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة التي لا يجوز تقنينها وعليها أوضاع ومنفعة عامة للدولة، الحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين لإبقاء الوضع على ما هو عليه، طلبات تقنين وضع اليد التي لم تستكمل الإجراءات، أراضى تقنين وضع اليد التي لم يسدد عنها رسوم أذونات الفحص أو المعاينة، الحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مع التأكيد على أن جميع الحالات التي سيتم إزالتها لا تشمل المباني المأهولة بالسكان.

إزالة واسترداد 401 حالة تعد علي أراضي أملاك الدولة بالمنيا
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