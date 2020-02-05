أشرف خضر في مهمة جديدة بـ منتخب السويس

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس التعاقد مع أشرف خضر لتولي المهمة الفنية للفريق الأول عقب رحيل تامر مصطفي الي نادي القناة .





ويعاون اشرف خضر كلا من أحمد قناوي مدربًا عامًا، ومحمود شفيق مدربًا لحراس المرمى، مع استمرار باقى الجهاز المعاون الذى يتكون من هيثم عبده كمدرب مساعد مع استمرار الجهاز الطبي جمعة أنور ومحمد شفيق ومحمد عبد الستار، وفريد شوقي مدير إداري، وأحمد عمر آدم إداري.





ويحتل فريق منتخب السويس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة برصيد 20 نقطة بينما جاء فريق سيراميكا كليوباترا في الصدارة برصيد 29 نقطة .