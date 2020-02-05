AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس "مياه الشرقية" يستقبل بعثة البنك الدولى لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:18 ص
صدى البلد
Advertisements
آمنة عبد العظيم
استقبل اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بعثة البنك الدولي التى تزور مصر حاليًا، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – دمياط – المنوفية – الغربية)، والممول من البنكين الدولى والآسيوى.

وقال اللواء مهندس شريف فارس: زارت البعثة عددًا من المشروعات، شملت تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مياه الصرف الصحي بتجمع قروى (سنيطة الرفاعيين)، مضيفًا أن البعثة أشادت بالإجراءات المتبعة والمتخذة لإجراءات السلامة والصحة المهنية في تأمين مواقع العمل، وكذا الإجراءات التي تقوم بها الشركة في أعمال البت والترسية للعقود، والتزام الشركة بنسب التنفيذ المقررة.

من جانبها قدمت المهندسة وفاء مغازى، مدير المجموعة التنسيقية للبرنامج، عرضًا تفصيليا عن موقف التنفيذ ومدى تقدم البرنامج والخطط المستقبلية التى سيتم تنفيذها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر السيرة الذاتية لـ الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان

لا مكان لمسئول مهمل.. محافظ الشرقية للتنفيذيين: اللي مش قادر يشتغل يقدم اعتذار

برامج وأنشطة علمية.. بروتوكول تعاون بين جامعة الزقازيق وشركة مياه الشرب بالشرقية

تنفيذ 10 مشروعات صرف صحي بفاقوس بتكلفة مليار و 867 مليون جنيه

الإسكان تستقبل بعثة البنك الدولى لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحى بالريف

زيارة بعثة البنك الدولي لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالشرقية‎

ترشيحاتنا

فيديوجراف.. قطة تمتلك 22 إصبعا في قدميها

قبل وضع جنينها بيوم.. حكاية ياسمين.. مزقها أعمامها بـ24 طعنة لحملها من خطيبها.. وزغاريد فرحة لغسل العار

بث مباشر .. ترامب يلقي خطاب حال الاتحاد في الكونجرس

ترامب يحرج نانسي بيلوسي أمام الكونجرس.. فيديو

تعرف على أسباب وطرق علاج انتفاخ البطن والاستسقاء.. فيديو

لن يصعد.. محمد نجم: الدولار سيفقد 65 قرشا من قيمته فى هذا الموعد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

أكثر السيارات السيدان الصغيرة مبيعا في مصر.. صور