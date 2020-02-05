رئيس "مياه الشرقية" يستقبل بعثة البنك الدولى لمتابعة برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة

استقبل اللواء مهندس شريف فارس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بعثة البنك الدولي التى تزور مصر حاليًا، لمتابعة مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج (P for R) بمرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات (الشرقية – الدقهلية – البحيرة – دمياط – المنوفية – الغربية)، والممول من البنكين الدولى والآسيوى.



وقال اللواء مهندس شريف فارس: زارت البعثة عددًا من المشروعات، شملت تنفيذ أعمال شبكات انحدار وخطوط طرد ومحطات رفع مياه الصرف الصحي بتجمع قروى (سنيطة الرفاعيين)، مضيفًا أن البعثة أشادت بالإجراءات المتبعة والمتخذة لإجراءات السلامة والصحة المهنية في تأمين مواقع العمل، وكذا الإجراءات التي تقوم بها الشركة في أعمال البت والترسية للعقود، والتزام الشركة بنسب التنفيذ المقررة.



من جانبها قدمت المهندسة وفاء مغازى، مدير المجموعة التنسيقية للبرنامج، عرضًا تفصيليا عن موقف التنفيذ ومدى تقدم البرنامج والخطط المستقبلية التى سيتم تنفيذها.

