نائب: شركة مياه الشرب والصرف استجابت لمطلبه بشأن تقسيط رسوم الصرف الصحى

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة أن شركة مياه الشرب و الصرف الصحى استجابت لمطلبه الخاص بأهالى ناهيا وراعت الظروف الاجتماعية للمواطنين ووافقت على تقسيط رسوم الاشتراك الخاصة بـ الصرف الصحى والوصلات المنزلية على أربعة سنوات وبدون فوائد.





وقال المهندس علاء والى فى بيان صحفى له إن تقسيط الاشتراكات جاء في ضوء تخفيف العبء عن كاهل المواطنين حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمة الصرف الصحى





مؤكدًا أن هذه الأقساط بدون فوائد ، حيث كانت الفوائد لا تقل عن 12%، وتقسم علي جزءين الاول حق انتفاع جزء بسيط كاش والثاني رسوم الوصلة علي اربع سنوات وسيتم التحصيل.



