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برلمان

نائب: شركة مياه الشرب والصرف استجابت لمطلبه بشأن تقسيط رسوم الصرف الصحى

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:10 ص
الصرف الصحى
الصرف الصحى
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معتز الخصوصى
أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى استجابت لمطلبه الخاص بأهالى ناهيا وراعت الظروف الاجتماعية للمواطنين ووافقت على تقسيط رسوم الاشتراك الخاصة بـالصرف الصحى والوصلات المنزلية على أربعة سنوات وبدون فوائد.

وقال المهندس علاء والى فى بيان صحفى له إن تقسيط الاشتراكات جاء في ضوء تخفيف العبء عن كاهل المواطنين حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمة الصرف الصحى.

مؤكدًا أن هذه الأقساط بدون فوائد ، حيث كانت الفوائد لا تقل عن 12%،  وتقسم علي جزءين الاول حق انتفاع جزء بسيط كاش والثاني رسوم الوصلة علي اربع سنوات وسيتم التحصيل.

وفى هذا السياق أشاد النائب علاء والى عضو مجلس النواب باستجابة شركة مياه الشرب والصرف الصحى لمطلب الأهالى ومراعاة الظروف الاجتماعية.
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