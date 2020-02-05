قبل الانتخابات.. تعاظم قوة حماس يقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية

كشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف "تال ليف رام"، النقاب عن انشغال المنظومة الأمنية والإسرائيلية بشكل كبير فيما يخص القوة العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، أن قوة حماس تتعاظم بشكل ملحوظ وكبير، وهذا ما يشغل اهتمام القادة العسكريين والأمنيين في الجيش الإسرائيلي إلى حد كبير.

ووفقًا لـ "تال ليف رام"، حماس تحاول هذه الأيام الضغط على إسرائيل، من خلال البالونات المفخخة وإطلاق الصواريخ، لإدراكها أن فترة الانتخابات حساسة جدا.

فيما أبدى المراسل العسكري مخاوفة من أن تؤدي وتيرة الأحداث بهذا الشكل إلى اندلاع تصعيد عسكري في الجنوب.