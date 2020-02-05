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أخبار العالم

قبل الانتخابات.. تعاظم قوة حماس يقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:51 ص
تعاظم قوة حماس تقلق
تعاظم قوة حماس تقلق المنظومة الأمنية الإسرائيلية
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سمر صالح

كشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف "تال ليف رام"، النقاب عن انشغال المنظومة الأمنية والإسرائيلية بشكل كبير فيما يخص القوة العسكرية لحركة حماس في قطاع غزة.

 

وأوضح مراسل الصحيفة العبرية، أن قوة حماس تتعاظم بشكل ملحوظ وكبير، وهذا ما يشغل اهتمام القادة العسكريين والأمنيين في الجيش الإسرائيلي إلى حد كبير.

 

ووفقًا لـ "تال ليف رام"، حماس تحاول هذه الأيام الضغط على إسرائيل، من خلال البالونات المفخخة وإطلاق الصواريخ، لإدراكها أن فترة الانتخابات حساسة جدا.

 

فيما أبدى المراسل العسكري مخاوفة من أن تؤدي  وتيرة الأحداث بهذا الشكل  إلى اندلاع تصعيد عسكري في الجنوب.

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