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رياضة

توتنهام يستضيف ساوثهامبتون في إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:14 ص
توتنهام
توتنهام
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إسراء أشرف
يستضيف فريق توتنهام هوتسبير نظيره ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء، في مباراة الإعادة بدور الـ32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

موعد مباراة توتنهام ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة

من المقرر أن، تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب توتنهام الجديد، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

وتعاد المباراة بين توتنهام وساوثهامبتون، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وينص نظام البطولة على إعادة المباراة إذا إنتهت بالتعادل، وفي حال استمرار التعادل في المباراة الثانية، يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.
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