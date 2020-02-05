توتنهام يستضيف ساوثهامبتون في إعادة كأس الاتحاد الإنجليزي

موعد مباراة توتنهام ضد ساوثهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي والقناة الناقلة





من المقرر أن، تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، على ملعب توتنهام الجديد، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.





وتعاد المباراة بين توتنهام وساوثهامبتون ، لتحديد الفريق المتأهل للدور المقبل، بعد أن انتهى اللقاء الأول بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1.



