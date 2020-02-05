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رياضة

بحضور ٢٠٠٠ مشارك من أهالي النوبة.. وزير الرياضة ومحافظ أسوان يشهدان المهرجان الرياضي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
ينطلق الإثنين المقبل، فعاليات مهرجان النوبة الرياضى والذي سيقام خلال الفترة من  10 إلي 13 فبراير الجاري بمحافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

يشارك في المهرجان ٢٠٠٠ متسابق من أهالي النوبة في عدد من الألعاب والمسابقات والتي تضم " ماراثون جري ينطلق من ميدان الشرطة بنصر النوبة إلى مركز شباب إبريم، ونهائي مباريات خماسي كرة قدم، كرة طائرة، تنس طاولة، عرض للفنون الشعبية".

وعلي هامش المهرجان يلتقى الدكتور أشرف صبحي بمدربين برنامج  "premier skills " لمشروع ألف بنت .. ألف حلم، ومن المتوقع ان يلتقي بمدير المجلس البريطاني، والمستشار الإنجليزي للبرنامج بالمجلس الثقافي البريطاني  Natalia Amold، ورئيس مدربين الدوري الإنجليزي Paul Hughes.

كما سيقوم الوزير بزيارة خاصة للمشروع للوقوف على آخر المستجدات والتدريبات الخاصة، وكذلك التعرف على أهم النتائج والمخرجات التي سوف يكون لها عظيم الأثر في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، والاهتمام برياضة المرأة وكافة الأنشطة التي تنفذ من قبل الوزارة في هذا الشأن.

يأتي هذا في إطار خطة الوزارة في تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية والشبابية في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، من خلال التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للامن والمناطق الحدودية.
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