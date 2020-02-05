خبير تشريعات اقتصادية: زيادة النمو بقطاع الصناعة يحقق زيادة نصيب الفرد فى الناتج القومي.. فيديو

قال الدكتور وليد جاب الله، خبير التشريعات الإقتصادية: إن مصر حققت 5.6% معدل نمو، حيث أن هناك تقارير دولية تنص أن هناك توقعا على تحقيقها 5.8%.





وأضاف "وليد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن طموح مصر هى وصولها إلى 6% من المؤشرات الاقتصادية ومعدل النمو، موضحا أنه كان يتم تنفيذها فى قطاعات الاستخراجات البترولية والتشييد والبناء والاتصالات.





وأوضح خبير التشريعات الإقتصادية، أن اليوم الدولة تستهدف القطاع الصناعى والزراعى، لافتا إلى أن إذا تم رفع النمو بقطاع الصناعة يحقق وجهين، حيث أنه أكبر قطاع يحقق فرص العمل.





وأكد خبير التشريعات الاقتصادية، أن قطاع الصناعة فى نفس الوقت يحقق نموا مستداما للوصول إلى معدلات نمو عالية عالية تنعكس بالإيجاب على زيادة نصيب المواطن فى الناتج القومى.





خبير التشريعات الإقتصادية، إلى أن الملف الصناعى ملف معقد جدا بعد أن قامت الدولة ببرنامج وأشارإلى أن الملف الصناعى ملف معقد جدا بعد أن قامت الدولة ببرنامج الإصلاح الإقتصادى بتحسين ماليتها وتحقيق مؤشرات جيدة، أصبح لديها من القدرة المالية أن تدعم هذا القطاع، بالإضافة إلى أنها لديها من القدرة الإدارية أن تساعده.











