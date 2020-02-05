التضامن: محافظات الصعيد الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا.. فيديو

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الدولة والقائمين عليها تولى اهتماما لما يتم تحقيقه من قبل وزارة التضامن والجهود المبذولة للتكفل الرعاية والاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا للدعم، وأن على هامش اهتمام الدولة تم انعقاد اجتماع أمس مع وزيرة التضامن ورئيس الوزراء لطرح مجموعة من الملفات والعمل على إيجاد حلول جذرية لها.



وتابع الدكتور محمد العقبي، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزيرة التضامن، ومنها أن يكون للوزارة دور في دعم أصحاب المصانع المتعثرة، لأن حينما تنتعش تلك المصانع مرة أخرى ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، وستكشف الوزارة عن ما تم إنجازه الفترة السابقة والخطة التي تعمل بها الآن، والمحافظات المستهدفة من مشاريع التضامن الاجتماعي.





وأضاف أن من أهم ملفات وزارة التضامن هو ملف "2 كفاية"، ويعد من أهم الملفات التي تهم الدولة كلها والجهات المعنية وكل الوزارات، حيث تم وضع استراتيجية كاملة في 2015 لمكافحة الزيادة السكانية، ودور الوزارة في تلك الاستراتيجية ينقسم إلى عدد من المحاور.





وذكر أن من المحاور التي تعمل عليها الوزارة في استراتيجية مكافحة الزيادة السكانية، المحور الأول هو العمل مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، والمحور الثاني العمل على توعية الفئات الأكثر احتياجًا، المحور الثالث هو إتاحة بعض الخدمات للقرى الأكثر فقرًا، ولذلك قامت الوزارة بعمل خطة تتماشى مع الدور المنوطة به.





وأشار إلى أن كان من أول برامج تلك الخطة كان إطلاق مشروع "2 كفاية" والذي يستهدف مليون 148 ألف سيدة، لأن تعد الشريحة الأكبر المنوطة بالاهتمام من تكافل وكرامة وأكثر المستفيدين منها، وأن البرنامج يتم تطبيقه الآن في 10 محافظات مختلفة وهي تعد من أكثر المحافظات الأعلى خصوبة والأعلى فقرًا، ومعظم تلك المحافظات من الصعيد إلى جانب محافظة البحيرة من الوجه البحري، وهذا المشروع يتم بالشراكة مع 92 جمعية وبتمويل 100 مليون جنيه ويستهدف إتاحة الخدمات للمحافظات المحرومة من الرعاية والتوعية بتنظيم النسل والاهتمام بصحة المرأة.