جهاد الخازن لـ صدى البلد: السلطان قابوس زعيم لم يعوضه زمن ومتفائل بالقائد الجديد.. لم أجد مثيلا لـ محمد بن زايد.. صعد بشعبه نحو السماء.. لبنان طار مع الريح ويوشك على حرب أهلية كارثية

جهاد الخازن فى حوار لـ "صدى البلد"

فى قلبى حسرة لوفاة قابوس.. جهاد الخازن يروي مواقف للسلطان الراحل

لبنان ذهب مع الريح.. البلد مقبل على حرب أهلية

لم أجد مثيلا لـ محمد بن زايد.. جهاد الخازن: ولي عهد أبو ظبي فارس صعد بشعبه نحو السماء





"تلقيت نبأ وفاته بصدمة، حسرة فى قلبي لرحيله، أعرفه جيدًا عن قرب، التقيت بالسلطان قابوس مرتين خلال مقابلات أجريتها معه"، بهذه الكلمات المؤثرة بدأ الكاتب اللبنانى الكبير جهاد الخازن الحديث فى حوار له مع "صدى البلد"، عن مواقف من حياة السلطان الراحل قابوس بن سعيد.





وقال "الخازن" إن "السلطان قابوس كان يتميز بحكمة وبعد نظر لم أرهما فى غيره على مدار مسيرتي الصحفية، فمن خلال المقابلات التى أجريتها معه كانت ردوده دائما تمتاز بالحكمة والفطنة وبعد النظر للأحداث، كنت ألمس فيه مدى حبه لشعبه وحرصه على توفير الحياة الكريمة لهم وجعل مواطنيه فاعلين ومؤثرين".





وأضاف أن السلطان قابوس كان معطاءً، خدم بلده وشعبه بكل ما أوتى دون أن يدخر جهدًا ووصل اهتمامه لحد التفاصيل الصغيرة والشئون اليومية للشعب العثمانى، فقد استطاع أن يبنى دولة حديثة على مرتكزات قوية وصلبة على جميع مؤسسات الدولة، واستطاع أيضا أن يطوع موارد بلده النفطية لخدمة شعبه، فضلًا عن أنه من الناحية السياسية دائما ما كان ينأى عن التوترات والصراعات وعدم زج بلاده نظرا للدبلوماسية الحكيمة وبعد النظر السياسي الذي كان يتمتع به.





وأكد أن الاتزان الذى اتسم به القائد قابوس كان إحدى الركائز المهمة فى بناء مجلس التعاون الخليجي، فالسلطنة تمثل جزءا مهما من المجلس، وتولي اهتماما كبيرا للمصالح الجماعية لهذا الكيان، كانت ولا تزال السلطنة تقوم بدور فعال ومؤثر فيه، لتستكمل دورها كما هو خارجيا وداخليا، مردفًا: «متفائل بإدارة السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد لشئون سلطنة عُمان».





فى سياق آخر، عبر "الخازن" عن إعجابه الشديد بما وصلت إليه الإمارات العربية المتحدة وبشخص الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية، بهذه الكلمات قائلًا: «الإمارات العربية المتحدة تمتلك شيئا ثمينا»، لما يتمتع به من حكمة ومنهجية جعلت بلاده أكثر بلدان العرب تقدمًا وصعد بشعبه إلى السماء.





ووصف الكاتب اللبنانى الشيخ محمد بن زايد بـ "الفارس الحازم"، إذ استطاع أن يطوع جهده وطاقته ورؤيته لخدمة بلاده فهو يعمل يومًا بعد يوم ويصل الليل بالنهار من أجل خدمة شعبه، كما خلق جيلًا واعيًا بمستقبل الإمارات الواعد وزاد من تمكين المرأة فى عدد من المناصب المهمة ومنح مواطنيه رعاية شاملة من مسكن ورعاية صحية فائقة وتعليم تم انتقاؤه وفق متطلبات واحتياجات السوق الإماراتية ومواكبته للتكنولوجيا المتسارعة.





وأضاف "الخازن": "لم أجد مثيلًا لمحمد بن زايد فى حنكته السياسية، فهو يتمتع بمكانة مرموقة بين ملوك ورؤساء العالم، وله مواقف يشهد لها كبار قادة العالم، وتخطى بحكمته وقيادته الرشيدة التحديات الإقليمية التى مرت بها المنطقة وما زالت، كما جعل بلاده منتجًا عالميًا وجذب العديد من الإستثمارات إلى العاصمة أبو ظبي، وزاد من تمكين المرأة في المناصب القيادية كما منح مواطنيه سكنًا جديدًا وعناية صحية فائقة، فضلًا عن الجانب الإنسانى الذى لا يمكن إغفاله أبدا، فهو لا ينسى أبناء وطنه الأوفياء، فهو يحرص دائمًا على زيارة الجريح والمريض في أبعد الحدود خارج الوطن، ويعزى أم الشهيد بقلبه الكبير، ويعانق الأب ويشاطره ألمه على فقدان ابنه الشهيد، ويهتم كثيرًا بأسر الشهداء الذين جعل لهم في ديوان سموه مكتبًا لشؤونهم، ويحتضن الطفل الصغير ويؤمن احتياجاتهم ويهتم بهم".





على جانب آخر، حذر الكاتب الصحفي اللبنانى الكبير جهاد الخازن، من خطورة تداعيات الأوضاع التى يعيشها لبنان حاليا، لافتًا إلى أن البلد يعانى معاناة حادة مريرة بمعنى الكلمة، وعلى الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب أن تتحرك تحركا جادًا لانتشاله من أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التى تنذر بكارثة أكبر مما كانت عليه سابقا في الفترة ما بين 1975 و1990.





وأوضح: "لبنان التى عرفناها منذ الصغر بهدوئها واستقرارها ونظافتها لم تعد موجودة، ذهبت مع الريح، كانت تستقطب وافدين من جميع أنحاء العالم يمرون بين مرافئها ومسابحها تبدل حالها لاضطرابات وأصبحت تضج بالقمامة بعدما كانت أجمل بلد في الشرق الأوسط".





وتوقع أن يدخل لبنان في نفق مظلم، فلم يعد يتحمل انهيارا اقتصاديا، ومن المتوقع أن يدخل في حرب أهلية لن يستفيد منها إلا اللصوص ورجال الأعمال.





وحول حكومة سعد الحريري المنصرمة، قال إن سعد الحريري كان يحظى بشعبية واسعة داخل الأوساط اللبنانية، كان رئيسا لكل اللبنانيين وليس لطائفة أو حزب.