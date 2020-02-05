استلام الدفعة الأولى من تجهيزات مستشفى الفكرية بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا،عن استلام الدفعة الأولى من التجهيزات غير الطبية والأثاث لمستشفى الفكرية، وذلك ضمن خطة رفع كفاءة المستشفيات الغير مشمولة بالتطوير بالمحافظة.

قال دكتور أسامة بلبل وكيل المديرية، إن تلك الخطوة تأتى في إطار توجهات الدولة ووزارة الصحة للنهوض بالقطاع الصحي على مستوى الجمهورية من خلال توفير التجهيزات اللازمة للمستشفيات لتحسين ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتسهيل تقديم خدمة طبية تليق بهم.

من جانبه أكد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، مضيفًا أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والتدريب لجميع أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، مع توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة الجديدة بمراكز سمالوط، وملوي، وديرمواس.

يذكر أن، مديرية الصحة بالمنيا قد تسلمت بداية العام الجاري، 120 جهازا للغسيل الكلوي، مخصصه من الإدارة المركزية للطب العلاجي بقطاع الرعاية العلاجية بوزارة الصحة والسكان ، وذلك ضمن التجهيزات الخاصة بالمستشفيات الجديدة بمراكز سمالوط، وملوي، وديرمواس، كما تم أيضا استلام الدفعة الأولى من التجهيزات غير الطبية والأثاث لمستشفى مغاغة.