تحويل منشآت رياضية لمستشفيات.. ووهان الصينية عاجزة عن استقبال مرضى كورونا.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرًا أفادت فيه أن مدينة ووهان الصينية الان تسابق الزمن مع فيروس كورونا لتخطي هذه الفترة العصيبة، حيث يقوم الجنود الصينيون بإفراغ حمولة جديدة للأسّرة لسد حاجة أماكن الرعاية.





كما أوضح التقرير، أن الصينيين يحملون فوق عاتقهم مسؤولية تأمين أماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى وتوفير العلاج لمن أصيبوا بالعدوى، لذلك تقوم مجموعة كبيرة من القوات الصينية في سباقها مع الزمن لنصب المئات من الأسرة لتخفيف الضغط على مستشفيات المدينة الموبوءة ووهان الصينية. أوضحالصينيين يحملونعاتقهممسؤوليةأماكنالأعدادمنأصيبوا





وأكد أن مدينة ووهان الصينية لم تعد تستطيع استقبال المرضى، ولذلك تم تحويل صالة عرض كبيرة إلى مشفى مؤقت مجهز على أكمل وجه، بالإضافة إلى منشأتين أخرتين تم تشييدهما فى وقت قياسى لاستقبال 3400 مريض فى تلك المستشفيات لتلقي العلاج والحد من انتشار الفيروس.



