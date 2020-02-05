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تحويل منشآت رياضية لمستشفيات.. ووهان الصينية عاجزة عن استقبال مرضى كورونا.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:31 ص
القوات الصينية
القوات الصينية
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " العربية " تقريرًا أفادت فيه أن مدينة ووهان الصينية الان تسابق الزمن مع فيروس كورونا لتخطي هذه الفترة العصيبة، حيث يقوم الجنود الصينيون بإفراغ حمولة جديدة للأسّرة لسد حاجة أماكن الرعاية.

كما أوضح التقرير، أن الصينيين يحملون فوق عاتقهم مسؤولية تأمين أماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى وتوفير العلاج لمن أصيبوا بالعدوى، لذلك تقوم مجموعة كبيرة من القوات الصينية في سباقها مع الزمن لنصب المئات من الأسرة لتخفيف الضغط على مستشفيات المدينة الموبوءة ووهان الصينية.

وأكد أن مدينة ووهان الصينية لم تعد تستطيع استقبال المرضى، ولذلك تم تحويل صالة عرض كبيرة إلى مشفى مؤقت مجهز على أكمل وجه، بالإضافة إلى منشأتين أخرتين تم تشييدهما فى وقت قياسى لاستقبال 3400 مريض فى تلك المستشفيات لتلقي العلاج والحد من انتشار الفيروس.

وأشارت الصين  الى 97 % من الوفيات الناتجة عن الكورونا وقعت فى مقاطعة ووهان.

وفى سياق متصل، أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الاثنين الماضى ، ثانى حالة انتقال فيروس كورونا الجديد من إنسان لآخر داخل الولايات المتحدة، وكشفت عن مزيد من التفاصيل حول خطط التعامل مع المسافرين القادمين من الصين ضمن مساعي البلاد للحد من تفشي المرض.

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