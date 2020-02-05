الصحف السعودية: كورونا يحصد 490 وفاة و24324 إصابة فى الصين.. بكين تعلن تعافي المئات من الفيروس اللعين.. وأمريكا تؤكد التعاون مع الصين للحد من انتشار المرض

الصحف السعودية اليوم:

"عكاظ": تعافي مئات المرضى من كورونا في الصين

"المدينة": ماليزيا تعلن شفاء طفل أصيب بفيروس كورونا

"سبق": كورونا يحصد 490 وفاة و24324 إصابة بالصين

"الشرق الأوسط": أمريكا تعمل مع الصين للحد من انتشار كورونا

تناولت الصحف السعودية اليوم، الأربعاء، العديد من الموضوعات الهامة، وتصدر ذلك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قال إن الولايات المتحدة تعمل مع الصين للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت "الشرق الأوسط" إن ترمب أضاف في خطاب حالة الاتحاد أن إدارته تتخذ خطوات لحماية الأمريكيين من الأمراض ومن فيروس كورونا.

وأضاف: «سنعمل على تحسين النظام الصحي وتقديم الرعاية اللازمة»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

واتهمت الصين أمس الأول، الاثنين، الولايات المتحدة بأنها تعمل على «نشر الذعر» حول الفيروس، وقالت الصين إن الولايات المتحدة لم تقدم أي مساعدة «ملموسة» خلال أزمة تفشي فيروس «كورونا» المتحور الجديد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينغ: «على حد علمي، الحكومة الأمريكية لم تقدم أي مساعدة ملموسة للجانب الصيني بعد. على العكس، كانت أول دولة تسحب طاقم عملها القنصلي من ووهان، وأول دولة تشير إلى سحب جزئي لطاقم السفارة، والأولى التي تعلن عن حظر دخول المواطنين الصينيين، عقب أن أوضحت منظمة الصحة العالمية أنها لا توصي أو حتى تعارض السفر، بالإضافة إلى القيود التجارية ضد الصين».

و«كورونا» أودى بحياة 500 مصاب حتى الآن، وانتشر في أنحاء العالم وأثار مخاوف حول النمو الاقتصادي العالمي. وفي بر الصين الرئيسي تأكدت إصابة 3887 حالة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 24324 شخصا.

وقالت "سبق" إن عدد ضحايا فيروس «كورونا» في الصين تجاوز 490 اليوم، الأربعاء، فيما علقت شركتا طيران أمريكيتان الرحلات إلى هونغ كونغ بعد وفاة أول حالة إصابة هناك، واحتجزت اليابان سفينة سياحية بعد اكتشاف عشر حالات مصابة بالفيروس على متنها.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين عن 65 حالة وفاة جديدة أمس، الثلاثاء، ما يرفع عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي إلى 490، معظمها في مدينة ووهان في وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، وحولها، حسب ما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتوفي شخصان خارج بر الصين الرئيسي، أحدهما رجل يبلغ من العمر 39 عاما في هونغ كونغ كان يعاني من مرض مزمن وزار ووهان وتوفي أمس، الثلاثاء، وتوفي الآخر في الفلبين يوم الأحد الماضي بعدما زار المدينة أيضا وهو أول حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس خارج الصين.

وفي بر الصين الرئيسي تأكدت إصابة 3887 حالة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 24324 شخصا.

وأكدت "عكاظ" أن السلطات الصحية الصينية أعلنت اليوم، الأربعاء، أن 892 مصابا بفيروس كورونا المتحور الجديد خرجوا من المستشفى بعد تعافيهم حتى نهاية أمس، الثلاثاء.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن اللجنة الوطنية للصحة القول في تقريرها اليومي إن 262 شخصا، بينهم 125 شخصا بمقاطعة هوبي، خرجوا من المستشفى أمس، الثلاثاء، بعد تعافيهم من الفيروس.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس ارتفعت إلى 490 أشخاص حتى أمس، الثلاثاء، بالإضافة إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى 24324 حالة في 31 منطقة على مستوى الأقاليم الصينية.

في سياق متصل، خرجت التايلاندية جاميويا ساي يونغ (73 عاما) من المستشفى بعد التماثل للشفاء، وهي كانت أول مواطنة تايلاندية تصاب فيروس «كورونا» المستجد، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت "المدينة" إن وزارة الصحة الماليزية أعلنت في بيان، اليوم، الأربعاء، أن طفلًا كان قد تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا الجديد في 29 يناير الماضي، شفي من الفيروس وتم السماح له بالخروج من المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان وفق ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء، أنه تم إخضاع الطفل (صيني الجنسية) لفحوصات وأثبتت شفاءه من الإصابة بالفيروس.