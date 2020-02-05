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أخبار البلد

القوى العاملة: مقابل نقدي 3 آلاف جنيه شهريا للوجبات الغذائية لـ 1350 عاملا بالمناجم والمحاجر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:34 ص
محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، وإدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية  في إبرام اتفاقية عمل جماعية  تحقيق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق  1350 عاملا ، في صرف مقابل نقدي للوجبات الغذائية بما لا يقل عن 3000 جنيه شهريا بالمواقع الجبلية والحقلية.

وأعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الاتفاقية ألزمت  الهيئة بصرف مقابل نقدي للوجبات الغذائية بما لا يقل عن 3 ألاف جنيه شهريا للعاملين بالمواقع الجبلية الحقلية، و2000 جنيه للعاملين بالمنطقة المركزية، وذلك نظرا لعدم توافر مطاعم لدي الهيئة في الوقت الحالي وصعوبة إنشاء مطاعم  بمواقع العمل (الحقلية والجبلية) والتي تتغير من حين لآخر.

وأوضح الوزير، أن الاتفاقية نصت علي أن يعامل العاملين الذين تتطلب ظروف عملهم السفر والتواجد في مواقع العمل (الحقلي) بنفس معاملة العاملين بالمواقع خلال فترة تواجدهم بهذه المواقع، ولا يمنح المقابل النقدي للوجبات الغذائية خلال فترة  الغياب بدون إذن في حالة الإجازات المرضية داخل المستشفيات.

وأشار وزير القوي العاملة إلي أن هذا المقابل النقدي يصرف لشراء مقررات الوجبات الغذائية المقررة طبقا للقانون 27 لسنة 1981 والقرار الوزاري رقم 75 لنفس السنة بمعرفة العامل نفسه.


ونصت الاتفاقية علي أنه يتم مراجعة قيمة الوجبات الغذائية سنويا لكل شريحة طبقا لأسعار السوق بمعرفة كل من مجلس إدارة الهيئة، والنقابة.


وقد وقع الاتفاقية التي تسري لمدة 3 سنوات، محمد عبد الفتاح عرابي رئيس النقابة العامة للمناجم والمحاجر، وأسامة فاروق فؤاد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.

وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الهيئة والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع علي كل منهما بالوصول علي هذه الاتفاقية.

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