AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الدولار يعزز مكاسبه والين الياباني يتراجع مع قرب احتواء كورونا

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:26 ص
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي - وكالات

تمسك الدولار بمكاسبه مقابل الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا اليوم الأربعاء في الوقت الذي عزز فيه رد فعل الصين على تفشي فيروس كورونا الآمال باحتمال أن يتم احتوائه، حتى في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الوفيات بشدة.

وزاد معدل الوفيات في البر الرئيسي بالصين بوتيرة قياسية يومية جديدة قدرها 65 ليصل إلى 490. وبلغ عدد المصابين 24 ألفا و324.

لكن مع وجود ما يزيد عن 99 بالمئة من حالات الإصابة المؤكدة في الصين، وإجراءات الحجر الصحي الصارمة المطبقة وضخ البنك المركزي لتريليونات اليوان في النظام المالي، فإن المستثمرين قلصوا جزئيا إقبالهم في الآونة الأخيرة على الملاذات الآمنة.

وانخفض الين مع الذهب والسندات وملاذات أخرى آمنة أثناء الليل في أسوأ جلسة في ستة أشهر. وتكبدت العملة اليابانية خسائر يوم الأربعاء، لتنزل في أحدث تداولات نحو أدني مستوى في أسبوع عند 109.45 ين للدولار.

وارتفع الدولار الأسترالي من أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 0.6697 دولار أمريكي إلى 0.6737 دولار، في ظل تلقيه دعما إضافيا من تصريحات تميل إلى التشديد النقدي من جانب رئيس البنك المركزي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدولار يرتفع لأعلى مستوى خلال 6 أشهر

تراجع 10 قروش| رحلة هبوط الدولار خلال شهر ديسمبر

عملات الملاذ الآمن تتخلى عن مكاسبها في ظل هدوء بين أمريكا وإيران

الدولار يصعد بفضل بيانات أمريكية قوية.. وتوقعات متفائلة ترفع اليوان

بسبب الفيروس .. اليوان الصيني يهوى والين يصعد خوفا من المخاطرة

الين يرتفع واليوان ينخفض بفعل مخاوف بشأن فيروس صيني

ترشيحاتنا

وقاحة بلا حدود.. أردوغان يطالب الجيش السوري بالابتعاد عن المواقع العسكرية التركية داخل بلاده

هجوم على نتنياهو وحكومته.. اعرف السبب

انتصار جديد لأصحاب المعاشات.. شهادات ادخارية بفائدة 12%.. تفاصيل

أول تعليق من رئيس الوزراء السوداني على لقاء البرهان مع نتنياهو

30 دقيقة تخلصك من فراغات الشعر للأبد

ترامب يحرج نانسي بيلوسي أمام الكونجرس.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى

زوج عبير صبرى يبنى مسجدا فى تايلاند.. والفنانة توجه رسالة مؤثرة له.. صور

أكثر السيارات السيدان الصغيرة مبيعا في مصر.. صور