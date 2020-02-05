تعرف على علاقة قرية عزيمة.. بأول سجن يتحول إلى مركز لعلاج الإدمان

قال الدكتور محمد العقبي، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على قدم وساق لتحقيق كل ما كلفت به من مهام ومتابعة مشاريعها المختلفة في المحافظات، حيث قامت الوزارة والقائمين على تنفيذ المشاريع بها بزيارة 8 محافظات خلال الـ10 أيام السابقة، وان الاهتمام من الوزارة للمحافظات البعيدة غير المسلط الضوء عليها ومهمشة تقريبًا من الجهات المعنية، هي تعد من أولى اهتمامات الوزارة ولذلك بدأت الوزارة من أطراف الجمهورية وصولًا إلى داخلها.

وتابع الدكتور محمد العقبي، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن من المشاريع القوية التي تحسب لصالح وزارة التضامن واهتمامها وكان منها تحويل الأماكن المهدورة والتي كلفت الدولة الكثير من الاموال وخاصة في محافظة المنيا ومنها تحويل سجن إلى أكبر مركز للعلاج والتعافي من الإدمان في الصعيد، وتم الاحتفال من فترة بتعافي 100 فرد من هذا المركز.

وأوضح المتحدث أن كان بالصدفة ان المبني "السجن القديم"، كان مقام في قرية بالمنيا تسمى "العزيمة" وهي واحدة من أهم الأشياء التي يجب أن يتمتع بها المدمن ليستطيع التغلب على هذا المرض، وكان هذا بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وذكر أن آلية العمل في الوزارة تكون بتجهيز كل جوانب الملف وما يحمله من مشاكل والتوجه إلى المحافظة المعنية في الملف والعمل على تطبيق كل الحلول الجذرية للانتهاء من تلك المشكلات، وفي أغلب الأحيان تحرص وزيرة التضامن على التواجد والإشراف بنفسه على خطة تنفيذ هذه الملفات في المحافظات المختلفة.

وأضاف أن من أهم المشكلات التي حاولت الوزارة على تذليلها في محافظة الوادي الجديد هي إيجاد فرص عمل لسكان المحافظة التي ترتفع بها نسب البطالة، وأن هذا ليس فقط من اختصاص وزارة القوى العاملة، ويتم ذلك ليس من خلال توفير فرصة في مكان فقط وإنما ممكن عن طريق إعطائه قرض لافتتاح مشروعات صغيرة ومن هنا تم إطلاق برنامج "فرصة" بإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.