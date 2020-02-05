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أخبار البلد

#ايه_مزايا_الراجل_المصرى.. هاشتاج يتصدر تويتر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:25 م
صدى البلد
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شروق حمدى
تصدر هاشتاج #ايه _مزايا_الراجل _المصرى موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، وتخطى حاجز الـ 5 آلاف تغريدة خلال ساعات.

وغرد عدد كبير من رواد "تويتر" من خلال الهاشتاج، وجاء أبرز التغريدات كالآتى: 


قال حساب يدعى "بريق الأمل": "ليه هو طلع له مزايا" #ايه _مزايا_الراجل _المصرى
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