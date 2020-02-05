ايه_مزايا_الراجل_المصرى.. هاشتاج يتصدر تويتر





وغرد عدد كبير من رواد "تويتر" من خلال الهاشتاج، وجاء أبرز التغريدات كالآتى:









قال حساب يدعى "بريق الأمل": "ليه هو طلع له مزايا" #ايه _مزايا_الراجل _المصرى





وغرد حساب يدعى "افوكاتو": "معندناش مزايا خالص" #ايه _مزايا_الراجل _المصرى









وغرد حساب يدعى "reham el masry" قائلا: "الراجل المصرى يا حضرات كله مميزات وانبهارات" #ايه _مزايا_الراجل _المصرى





الراجل المصرى يا حضرات كله مميزات وانبهارات 😅😂 #ايه_مزايا_الراجل_المصري pic.twitter.com/ksLOxA2C6t — Reham Elmorsy (@rehamMelmorsy1) February 5, 2020

تصدر هاشتاج #ايه _مزايا_الراجل _المصرى موقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"، وتخطى حاجز الـ 5 آلاف تغريدة خلال ساعات.