كوريا الجنوبية: حالة طوارئ في الحجر الصحي لأشخاص قادمين من دول أخرى غير الصين

شددت كوريا الجنوبية من إجراءات الحجر الصحي بالنسبة للأشخاص القادمين من الصين، وذلك على خلفية اكتشاف سلسلة من إصابات بين أشخاص زاروا اليابان وتايلاند وسنغافورة، بفيروس كورونا الجديد، مما يشكل حالة طوارئ في الحجر الصحي.





وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن سول رغم ذلك أعلنت اليوم عن الحالتين الـ17 والـ18 للإصابة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة اعتبارا من صباح اليوم.



