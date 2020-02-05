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أخبار العالم

كوريا الجنوبية: حالة طوارئ في الحجر الصحي لأشخاص قادمين من دول أخرى غير الصين

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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أ ش أ
شددت كوريا الجنوبية من إجراءات الحجر الصحي بالنسبة للأشخاص القادمين من الصين، وذلك على خلفية اكتشاف سلسلة من إصابات بين أشخاص زاروا اليابان وتايلاند وسنغافورة، بفيروس كورونا الجديد، مما يشكل حالة طوارئ في الحجر الصحي.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن سول رغم ذلك أعلنت اليوم عن الحالتين الـ17 والـ18 للإصابة بفيروس كورونا الجديد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 حالة اعتبارا من صباح اليوم.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
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