شاهد .. أقدم صورة لـ قصر السكاكيني بالقاهرة التقطت قبل أكثر من قرن

جدير بالذكر أن القصر بنى على يد معماريين إيطاليين جاءوا خصيصا للمشاركة في بنائه، زينوه بالطرازات المختلفة من حول العالم.



بني القصر على مساحة 2698 متر مربع على الطراز الإيطالي، حيث يعتبر نموذجا لفن "الروكوكو"، وهو زخرفة معمارية تجسد الفن في أبهى صوره.



يضم القصر 5 طوابق، و50 غرفة، ويحتوي على أكثر من 400 نافذة وباب، و300 تمثال منهم تمثال نصفي لحبيب باشا السكاكيني بأعلى المدخل الرئيسي للقصر.



تحول بعد ذلك القصر إلى متحف للتثقيف الصحي بداية من 1961 وحتى عام 1983، وفي عام 1987 تم تسجيل القصر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية بقرار رئيس مجلس الوزراء.



منطقة آثار وسط القاهرة تتخذه مقرا إداريا ومع ذلك يعاني القصر من الإهمال الشديد سواء من خارجه أو داخله.







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حصل موقع صدى البلد على الصورة الأكثر ندرة لقصر السكاكيني بمنطقة الظاهر بالقاهرة.ويعود تاريخ التقاط الصورة لعام 1898 عقب الانتهاء من بناء القصر.