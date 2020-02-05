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تعليم

لرفع المعاناة عن المرضى.. فتح العيادات الخارجية بالمستشفى التعليمي بطنطا.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:26 م
صدى البلد
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أحمد على

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، مساء أمس، تشغيل العيادات الخارجية بالمستشفى التعليمي العالمي لفترة مسائية، بحضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص جامعة طنطا على صحة المرضى والارتقاء بالمنظومة الصحية والعلاجية وخدمة المواطنين.


وأوضح الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بطنطا، أنه تم تشغيل العيادات الخارجية اعتبارًا من اليوم في تخصصات المسالك البولية والباطنة والجهاز الهضمى والرمد والقلب، بمشاركة نخبة من أطباء جامعة طنطا خلال المواعيد من الساعة 2 مساءً إلى 6 مساءً.


ومن جانبه،  أوضح الدكتور محمود سليم مدير المستشفي التعليمي العالمي، أن تشغيل العيادات الخارجية لأول مرة لفترة مسائية يأتي في ضوء خطة المستشفى للتخفيف عن كاهل المرضى وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المستشفى وخبرة أساتذة كلية الطب في شتي التخصصات الطبية، حيث شارك اليوم نخبة من الأساتذة في تشغيل العيادات وهم الدكتور احمد غنيم أستاذ الرمد وعميد طب طنطا، والدكتور حسن التطاوي أستاذ جراحة المسالك البولية، والدكتورة مي سلامة أستاذ ورئيس قسم أمراض القلب بكلية الطب، والدكتور شريف الجرف مدرس جراحة الجهاز الهضمي والمناظير ونائب مدير المستشفى التعليمي العالمي.

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