ضبط 18 طن سكر تمويني وملح مجهول المصدر ولحوم فاسدة في البحيرة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيره من ضبط ١٤ طن ملح مجهول المصدر و٤٢٠٠ كيلو سكر تموينى قبل طرحها بالاسواق و٨ محلات جزارة تطرح لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمى للبيع بالسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.





نفذت ادارات التموين بمركز ومدينة دمنهور والمحمودية وأبو المطامير عدة حملات تموينية للرقابة على الأسواق والمخابز المدعمة والتصدى لتجار الكسب الغير مشروع والسوق السوداء وضبط السلع المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر تحت إشراف المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





أسفرت فى دمنهور عن ضبط مصنع تعبئة ملح طعام غير مرخص ويقوم بتسخين وفرم ملح طعام مجهول المصدر واعاده تعبئته بأسماء وماركات تجاريه شهيرة وتمكنت الحملة من التحفظ علي 1000 شيكارة زنة 650 جرام ،و 500 شيكارة زنة 300 جرام ،و 50 شيكارة ملح سائب زنة الشكارة 25 كجم بإجمالي 14 طن ملح طعام وكمية من الإستيكارات.





كما أسفرت الحملة عن ضبط 50 كرتونة خل طعام بكل كرتونة 12 زجاجه واحد لتر بمركز توزيع يقوم بلصق أستيكارات شركة شهيرة علي الزجاجات وتوزيعها علي أنها من انتاج الشركة دون الحصول علي ترخيص منها بذلك.





وضبط 8 محلات جزاره تعرض كميات كبيره من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها أختام مزوره وغير صالحه للاستهلاك الآدمي.



