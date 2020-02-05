AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أبو الغيط يبحث التحضير للقمة العربية القادمة فى الجزائر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:46 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
Advertisements
نادر سمير
تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة العربية، والتي عرضت الجزائر استضافتها هذا العام.


وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، إنه استقبل في هذا الإطار سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم إلى أبو الغيط، والتي عرض فيها أهمية الزيارة في الإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي حاليًا.


وقال السفير حسام زكي إنه من المنتظر أن تتم الزيارة فى أقرب فرصة ممكنة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها لفضيلة المفتي لقتلهما الزوج بقنا

النقض تشرح لماذا تم تحريم الجمع بين أختين؟

أم تحرج ابنتها في حفل زفافها| صورة

سبوبة التسول تهدد الناس.. التضامن: كل مصر كلمتنا على «سيدة التحرير ومول العرب»

أخبار الرياضة | تركي آل الشيخ يستفز جماهير الزمالك والغندور يرد.. وتريزيجيه يكشف سر تألقه

بعد رفضه مصافحتها.. نانسي بيلوسي تمزق خطاب ترامب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

سرعة بديهة سيدة تنقذها من الموت.. اتصلت بالنجدة بـ أصابع قدميها

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى