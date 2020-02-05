أبو الغيط يبحث التحضير للقمة العربية القادمة فى الجزائر

تلقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، دعوة رسمية لزيارة الجزائر للتشاور حول الترتيبات المتعلقة بعقد الدورة العادية الثانية والثلاثين للقمة العربية، والتي عرضت الجزائر استضافتها هذا العام.





وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، إنه استقبل في هذا الإطار سفير الجزائر بالقاهرة الذي حمل الرسالة الموجهة من وزير خارجية الجزائر صبري بوقدوم إلى أبو الغيط، والتي عرض فيها أهمية الزيارة في الإعداد للقمة العربية المقبلة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه العالم العربي حاليًا.





وقال السفير حسام زكي إنه من المنتظر أن تتم الزيارة فى أقرب فرصة ممكنة.

