بعد توقيع عقدين.. محافظ الجيزة يكشف مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الأيام القليلة المقبلة سوف تشهد توقيع العديد من شهادات التصالح للمواطنين في بعض حالات البناء المخالف، بعد تلقي المحافظة آلاف طلبات التصالح، والتي يتم فحصها والتأكد من مدى جديتها.









وأعلن محافظ الجيزة عن توقيع أول عقدين للتصالح فى مخالفات البناء بحى العمرانية وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بمقابل يصل إلى 700 ألف جنيه للتصالح في الحالتين.





وأوضح اللواء أحمد راشد أنه فى حالة قبول التصالح، تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، لافتًا إلى أنه يتم سداد رسوم التصالح وتقنين الأوضاع نقدًا أو وفقًا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.





ودعا محافظ الجيزة المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، إلى التقدم في إنهاء إجراءات التصالح وإثبات الجدية، خاصة فى ظل موافقة رئيس الجمهورية على مد سريان قانون التصالح.



