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محافظات

محافظ القاهرة: ارتفاع حصيلة استرداد الأراضى بالعاصمة إلى 92 ألف متر مربع

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:37 م
محافظ القاهرة في
محافظ القاهرة في حملة
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عبد العزيز جمال
صرح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة محافظة القاهرة نجحت خلال 4 أيام  فقط فى تنفيذ 16 حالة إزالة تعديات على أراضى املاك الدولة خلال الموجة 15 بأحياء الخليفة والزاوية والموسكى والمقطم والتبين وشرق مدينة نصر والسلام أول والمعصرة ليصل اجمالى ما تم استرداده من اراضى الدولة المتعدى عليها حتى الآن92 ألف م2 منها 61 ألف م2 فى اليوم الأول للموجة 15 .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أغلب الازالات عبارة عن اراضى فضاء مقام عليها مبانى غير مأهولة بالسكان وأسوار وغرف ومنشآت غير قانونية تحت الانشاء فى مجرى السيل.

وشدد على ضرورة استمرار الحملات يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والأجازات الرسمية والتعامل بكل حزم مع حالات التعديات .. تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى الحفاظ على اراضى الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز لترسيخ هيبة الدولة .

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بإعداد تقارير ومتابعة يومية بما يتم على ارض الواقع ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الاراضي المستردة وعدم السماح بأي تعديات عليها مرة أخرى.

وأوضح أنه يجري وضع التصور الأمثل لاستغلال الأراضي المستردة  بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وتخصيصها بعد تحديد الاحتياجات لاقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين .

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