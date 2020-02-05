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بين الناس

بحضور 80 طالبا.. القابضة لمياه الشرب تشارك فى اجتماع تنسيقي بتعليم القاهرة

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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شروق حمدى
شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماع  تنسيقي بين 28 موجه أول بقسم الكشافة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة وأكثر من 80 طالبا من الكشافة وبحضور ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وفريق توعية شركتى مياه الشرب، والصرف الصحي بالقاهرة، د/ وائل عبدالله مسئول الكشافة المركزي وا/ ايمان فاروق موجه اول التربية الرياضية بتعليم القاهرة، وذلك بالمركز الرياضي بالعباسية التابع لمديرية التربية والتعليم.

ويهدف الاجتماع التنسيقى إلى توعية  أعضاء الحركة الكشفية بالقاهرة وتدريبهم على تنفيذ أنشطة التوعية لترشيد استهلاك المياه، كأحد أهداف المبادرة القومية التي أطلقتها الشركة القابضة وشركاتها التابعة والاتحاد العام للكشافة والمرشدات والتي تستمر لنهاية عام 2020، تحت شعار " كل نقطة بتفرق".

وقال، محمد صلاح، المتحدث باسم الشركة القابضة لمياه الشرب أنه تم تقسيم إدارات التربية والتعليم بالقاهرة إلى مجموعتين بين شركة مياه القاهرة وصرف القاهرة، علي أن يتم تدريب قادة الكشافة بالقاهرة علي توعية الطلاب بضرورة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكات الصرف الصحي، من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لمحطات مياه وصرف القاهرة وعرض المواد الإعلانية والعلمية التي أنتجتها الشركة القابضة حديثا، لرفع الوعي القومي بالموقف المائي المصري.

وتابع: يتم تكثيف العمل في الفصل الدراسي الثانى، من خلال عدة محاور:(تصميم بوستر للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه - الإذاعة المدرسية وطابور الصباح - إعداد مجلة حائط عن أهمية ترشيد استهلاك المياه - عمل فنى (مسرحية /  مسرح عرائس /  أغنية / أخرى) عن أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها)
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