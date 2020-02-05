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أخبار العالم

حمدوك يرحب ببيان البرهان عن لقاء نتنياهو ويؤكد ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:46 م
صدى البلد
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أ ش أ
رحب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ببيان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن لقاء الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس في أوغندا، مؤكدا ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية.

وأكد حمدوك، في تعليق على البيان اليوم الأربعاء، " أن الطريق إلى التغيير الحقيقي في السودان مليء بالتحديات والعقبات، ومع ذلك يجب أن نعي بأن الالتزام بالأدوار والمسئوليات المؤسسية أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، وانطلاقا من هذا يجب على الهياكل الانتقالية ككل ضمان المساءلة والمسئولية والشفافية في جميع القرارات المتخذة".

وأضاف: "تبقى الوثيقة الدستورية هي الإطار القانوني في تحديد المسئوليات، ويجب علينا الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات، فالعلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية".

وأكد التزامه بالمضي قدما من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمام السودان.

وكان البرهان قال إنه قام بهذه الخطوة من موقع مسئوليته بأهمية العمل الدؤوب لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب، مؤكدا أن بحث وتطوير العلاقة بين السودان وإسرائيل، مسئولية المؤسسات المعنية بالأمر، وفق مانصت عليه الوثيقة الدستورية.
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