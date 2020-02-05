حمدوك يرحب ببيان البرهان عن لقاء نتنياهو ويؤكد ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية

رحب رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، ببيان رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن لقاء الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس في أوغندا، مؤكدا ضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية.





وأكد حمدوك، في تعليق على البيان اليوم الأربعاء، " أن الطريق إلى التغيير الحقيقي في السودان مليء بالتحديات والعقبات، ومع ذلك يجب أن نعي بأن الالتزام بالأدوار والمسئوليات المؤسسية أمر أساسي لبناء دولة ديمقراطية حقيقية، وانطلاقا من هذا يجب على الهياكل الانتقالية ككل ضمان المساءلة والمسئولية والشفافية في جميع القرارات المتخذة".





وأضاف: "تبقى الوثيقة الدستورية هي الإطار القانوني في تحديد المسئوليات، ويجب علينا الالتزام بما تحدده من مهام وصلاحيات، فالعلاقات الخارجية من صميم مهام مجلس الوزراء وفقا لما تنص عليه الوثيقة الدستورية".





وأكد التزامه بالمضي قدما من أجل إنجاز مستحقات المرحلة الانتقالية المهمة وتجاوز التحديات الماثلة أمام السودان.



