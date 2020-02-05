بنكمل حلم بكره.. فيديو جديد من القوات المسلحة تستعرض فيه مشاريع التنمية بمحور قناة السويس

نشرت القوات المسلحة فيديو جديدا بعنوان "بنكمل حلم بكره" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية.





وظهرت في الفيديو المشاريع التنموية العملاقة التي تقوم الدولة بتنفيذها في محور قناة السويس.





كما ظهر في الفيديو كورال أطفال وهم يغنون للحث على العمل والصبر وبناء مصر المستقبل التي يحلم بها كل مواطن مصري.





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ويعطي الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ أهمية كبرى لتنمية محور قناة السويس؛ نظرًا لأهميتها الإستراتيجية الكبرى لمصر.







