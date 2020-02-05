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تعليم

محافظ الغربية ونائبه يفتتحان مدرسة القرشية الثانوية التجارية المشتركة بالسنطة.. صور

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:58 م
صدى البلد
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أحمد على

إفتتح محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ مدرسة القرشية الثانوية التجارية المشتركة بقرية القرشية مركز السنطة المقامة على مساحة ٣٠٦٢م٢ وبتكلفة ٥ ملايين و٣٨٧ ألف جنيه وتضم (١٤ فصلا دراسيا - قاعة متعددة الأغراض - قاعة حاسب آلي - غرفة الزائرة الصحية)، جاء ذلك بحضور النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب وجمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة.

وعقب الإفتتاح؛ تفقد محافظ الغربية ونائبه فصول المدرسة، موجهًا بتغير فرش غرفة الزائرة الصحية.

 

كما أكد أهمية ممارسة الأنشطة الطلابية داخل المدرسة ومتابعة حضور الطلاب بانتظام خلال الفصل الدراسي الثاني.

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