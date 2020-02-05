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شاهد.. المصريون يحطمون الأرقام العالمية في استخدام مواقع التواصل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:01 م
المصريون يحطمون الأرقام
المصريون يحطمون الأرقام العالمية في استخدام مواقع التواصل ال
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فرح علاء الخولي

قال راجي عامر، الكاتب الصحفي، إنه يجب الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية، تجنبا لتزييف المعلومات، وليس في النصوص فحسب، إنما في الصور والفيديوهات أيضًا.


وأضاف راجي عامر، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي أصبح أخطر من إدمان العقاقير والمخدرات، وهو من أكثر الألفاظ المستخدمة حاليًا للتصدي إلى مشكلة قضاء كثير من الوقت على تلك المواقع.


وذكر أن الإحصائيات أثبتت أن المصريين يقضون عدد ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر وأعلى من المتوسط العالمي الذى من المفترض أن يقضيه الفرد، والمتوسط العالمي هو ساعتان و16 دقيقة في اليوم، بينما المتوسط المصري هو 3 ساعات و4 دقائق، وهذا وفقًا لما صرحت منظمة "جلوبال ديجيتال".


وأكد أن طول الفترة التي يقضيها الفرد على تلك الوسائل تجعله أكثر عرضة إلى الأخبار المفبركة، وأن من المشكلات التي تواجه العرب هي أن المحتوى العربي المتوفر على الإنترنت ضعيف سواء على المستوى المعرفي أو المعلوماتي، وهذا مقارنة بالمعلومات المتوفرة باللغات الأجنبية الأخرى، وهذا ينعكس على الشخصية العربية.

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