في عيد ميلاده الـ16.. من هو أول مستخدم على Facebook؟

فيسبوك " Facebook "، بعيد ميلاد المنصة السادس عشر. احتفل مارك زوكربيرج "Mark Zuckerberg"، المؤسس والمدير التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر





"فيسبوك": "اليوم هو عيد ميلاد فيسبوك الـ 16، عندما بدأت في بناء موقع الويب، لم أتخيل أبدا أن الاتصال بمليارات الأشخاص سينمو". وقال زوكربيرج في منشور عبر حسابه الرسمي على": "اليوم هو عيد ميلادالـ 16، عندما بدأت في بناء موقع الويب، لم أتخيل أبدا أن الاتصال بمليارات الأشخاص سينمو".





زوكربيرج : "اعتقدت أن شيئا كهذا ضروري للبناء من أجل العالم، لكنني اعتقدت أن شخصا آخر سيفعل ذلك، لكننا نؤمن بعمق أكبر في قوة ربط الناس، لذلك واصلنا المضي قدما عندما شكك الآخرون". وأضاف: "اعتقدت أن شيئا كهذا ضروري للبناء من أجل العالم، لكنني اعتقدت أن شخصا آخر سيفعل ذلك، لكننا نؤمن بعمق أكبر في قوة ربط الناس، لذلك واصلنا المضي قدما عندما شكك الآخرون".





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فيسبوك قائلا: "لقد تعلمت الكثير منذ عام 2004، كانت السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص متواضعة للغاية، أحد أهم الدروس التي تعلمتها هو أن تدافع دائما عن مبادئك، حتى لو كانت غير شعبية أو قديمة، نعتقد أن التقدم يحدث عندما تمنح الناس صوتًا وتجمعهم معًا، هذا ما نمثله". وتابع مؤسسقائلا: "لقد تعلمت الكثير منذ عام 2004، كانت السنوات القليلة الماضية على وجه الخصوص متواضعة للغاية، أحد أهم الدروس التي تعلمتها هو أن تدافع دائما عن مبادئك، حتى لو كانت غير شعبية أو قديمة، نعتقد أن التقدم يحدث عندما تمنح الناس صوتًا وتجمعهم معًا، هذا ما نمثله".





وأشار مارك إلى أنه يعلم أنه ستكون هناك مشكلات أيضا عند إعطاء المزيد من الأشخاص صوتا وطرق جديدة للاتصال، وقال: "سنواصل العمل لمعالجتها لكننا نؤمن بتمكين الناس، لأننا نؤمن بالناس في نهاية المطاف، هذه الأفكار الأساسية قد أرشدتنا على مدار الـ 16 عامًا الماضية وستستمر في إرشادنا لفترة طويلة قادمة، شكرا لك لأنك جزء من هذا المجتمع".





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مارك زوكربيرج " أسس في الرابع من فبراير عام 2004، شبكة اجتماعية مسماة بفيسبوك وكان يبلغ حينها 18 عاما، مع ثلاثة طلاب اخرين بجامعة "هارفارد " وهم إدواردو سافرين، وداستن موسكوفيتز، وكريس هيوز، وتم استخدام الشبكة من قبل الطلاب الأربعة فقط، وبعد فترة وجيزة تم إطلاق الموقع الجديد تحت عنوان the يذكر أن "" أسس في الرابع من فبراير عام 2004، شبكة اجتماعية مسماةوكان يبلغ حينها 18 عاما، مع ثلاثة طلاب اخرين بجامعة "هارفارد " وهم إدواردو سافرين، وداستن موسكوفيتز، وكريس هيوز، وتم استخدام الشبكة من قبل الطلاب الأربعة فقط، وبعد فترة وجيزة تم إطلاق الموقع الجديد تحت عنوان the facebook .com.





Facebook ؟ - من كان أول مستخدم على

فيسبوك ينتمي إلى "مارك زوكربيرج" نفسه، فمن الطبيعي أنه أول شخص اشترك بالموقع، ولكن قبل وقت طويل من تغيير عناوين URL لملف تعريف المستخدم إلى أشكالها الحالية، بدا أن عناوين URL لملف تعريف المستخدم تبدو مثل ( ؟id\u004d facebook .com/profile.php) ورقم محدد، ظهر عنوان الـ URL لملف التعريف الخاص بزوكربيرج يحمل الرقم 4. http://www..com/profile.php) ورقم محدد، ظهر عنوان الـ URL لملف التعريف الخاصيحمل الرقم 4. لن تتفاجأ عندما تسمع أن الملف الشخصي الأول علىينتمي إلى "مارك زوكربيرج" نفسه، فمن الطبيعي أنه أول شخص اشترك بالموقع، ولكن قبل وقت طويل من تغيير عناوين URL لملف تعريف المستخدم إلى أشكالها الحالية، بدا أن عناوين URL لملف تعريف المستخدم تبدو مثل (





والسبب في رقم 4 أن مارك قام بعمل 3 حسابات في البداية لإجراء اختبارات على الموقع، ومن المرجح أن تكون الحسابات الثلاثة الأولى حملت الأرقام من 1 إلى 3، إلا أنها غير موجودة الآن، وفقا لموقع "interesting engineering".





وبينما الحسابات من 1 إلى3 كانت على الأرجح حسابات اختبار وتم حذفها منذ فترة طويلة.





فيسبوك " ، يحمل رقم 5، كان كريس هيوز، صديق ورفيق حجرة "زوكربيرج "، ويعتبر ثاني المؤسسين، ودعا أصدقاءه من خارج جامعة هارفارد للانضمام للشبكة الاجتماعية، وكان الناطق الرسمي باسم الموقع. ويعد أول مستخدم فعلي لـ "" ، يحمل رقم 5، كان كريس هيوز، صديق ورفيق حجرة"، ويعتبر ثاني المؤسسين، ودعا أصدقاءه من خارج جامعة هارفارد للانضمام للشبكة الاجتماعية، وكان الناطق الرسمي باسم الموقع.









زوكربيرج وهيوز، كانت الحسابات القليلة التالية على النحو التالي: ومن المثير للاهتمام ، أن موقع Business Insider أجري تحقيقًا قبل بضع سنوات واكتشف أن أول 20 حسابًا على فيسبوك وعلاقاتها مع بعضها البعض، وفقا لنتائجهم، بعدوهيوز، كانت الحسابات القليلة التالية على النحو التالي:





فيسبوك "، وكان زميل زوكربيرج في الغرفة ويحمل عضوية رقم 6. 1. داستن موسكوفيتز Dustin Moskovitz، أحد مؤسسي ""، وكان زميلفي الغرفة ويحمل عضوية رقم 6.





فيسبوك من غير المؤسسين وكان صديقًا لكريس هيوز، ويحمل عضوية رقم 7، وهو صاحب فكرة التهنئة بأعياد الميلاد من خلال الموقع. 3. آري هازيت Arie Hasit، أول مشترك فيمن غير المؤسسين وكان صديقًا لكريس هيوز، ويحمل عضوية رقم 7، وهو صاحب فكرة التهنئة بأعياد الميلاد من خلال الموقع.





4. مارسيل جورجيس لافرديت "Marcel Georgés Laverdet II"، كان صديقا لمؤسسي فيسبوك ، ويعتقد أنه هاكر مثل زميله كريس بوتنام، وذلك لأن الاشتراك في الخدمة اقتصر في أول الأمر فقط على جامعة هارفارد.





مارك " له للانضمام إلى الموقع، قبل الدعوة واشترك على الفور. 5. سوليو كويرفو ".Soleio Cuerv"، كان من طلاب جامعة هارفارد ولكن صديقًا لأعضاء آخرين على فيسبوك ، وبمجرد دعوة "" له للانضمام إلى الموقع، قبل الدعوة واشترك على الفور.





"فيسبوك " من خارج جامعة هارفارد، حيث كان يدرس بجامعة جورجيا الجنوبية، واشترك في الموقع بغرض القرصنة أو ما يسمى "الهاكر". 6. كريس بوتنام "Chris Putnam"، ويعتبر أول مشترك في" من خارج جامعة هارفارد، حيث كان يدرس بجامعة جورجيا الجنوبية، واشترك في الموقع بغرض القرصنة أو ما يسمى "الهاكر".





مارك زوكربيرج ، وهو من قام بتصميم أول شعار لفيسبوك عندما كان اسمه "ذا فيس بوك". 7. أندرو مكلوم "Andrew McCollum"، كان أحد زملاء، وهو من قام بتصميم أول شعار لفيسبوك عندما كان اسمه "ذا فيس بوك".





8. كولين كيلي "Colin Kelly"، وقد كان صديقًا مقربا لـ "ديفيد هامر"، وهو الذي وجه له دعوة بالانضمام إلى الموقع.



