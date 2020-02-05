AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البرلمان الكويتي يدعو الحكومة لاستمرار رفضها لـ"الخطة الأمريكية للسلام"

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:49 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعرب مجلس الأمة الكويتي عن رفضه وتنديده بـ"الخطة الأمريكية للسلام" ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، داعيا الحكومة الكويتية إلى الاستمرار في الموقف الرافض للمشروع الذي يتضمن تنازلا مرفوضا عن الحقوق الفلسطينية والعربية والإسلامية في الأراضي المحتلة.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيس المجلس مرزوق علي الغانم، في الجلسة التي عقدت اليوم /الأربعاء/ للنظر في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء؛ بشأن التداعيات الخاصة بخطة السلام الأمريكية، وبيان موقف المجلس منها.
ودعا مجلس الأمة إلى موقف رسمي عربي وإسلامي ودولي، مشددًا على رفضه للخطة، ودعمه لثبات ورباط الشعب الفلسطيني في أرضه المباركة، مؤكدا أهمية تكاتف الجهود الشعبية والوطنية العربية والإسلامية في نصرة الشعب الفلسطيني، وتعريف شعوب العالم الحرة بالجرائم المتواصلة والانتهاكات المستمرة لدولة الاحتلال.
وأشاد بالموقف المبدئي للقيادة السياسية الكويتية، وعلى رأسها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من القضية الفلسطينية، وكل الحكومات والبرلمانات التي اتخذت مواقف مناهضة لما يسمى بـ"صفقة القرن"، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر عدلًا وإنصافًا لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد رئيس مجلس الأمة الكويتي - في كلمة له بعد تلاوة البيان - أن موقف أعضاء مجلس الأمة الواضح من هذه القضية، سيترجم في اجتماع طارئ لاتحاد البرلمانات العربية، سيعقد في العاصمة الأردنية عمان يوم السبت المقبل.


Advertisements

ترشيحاتنا

روبي تستعيد ذكرياتها بصورة أمام أهرامات الجيزة

بعد طلب نادية لطفي السماح.. ماجدة مطلوبة على جوجل

تغييرات مفاجئة والناجح أصبح راسبا.. القصة الكاملة لارتباك رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 لمدة 3 أيام .. والوزير يعد بإعلان النسخة النهائية اليوم

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى

مسلسل الأخ الكبير لـ محمد رجب.. مشهد مؤثر لـ جنازة شقيقته.. فيديو

التموين تحذر: عدم تسجيل رقم الهاتف يؤدي لوقف البطاقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكثر السيارات الـSUV مبيعا في مصر.. صور

سرعة بديهة سيدة تنقذها من الموت.. اتصلت بالنجدة بـ أصابع قدميها

شاهد.. صور نادرة لابن الفنانة نادية لطفى