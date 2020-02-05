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أخبار العالم

اجتماع عربى على مستوى كبار المسئولين لتنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 12:55 م
صدى البلد
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أ ش أ
 عقدت اللجنة المعنيةبالمتابعة والإعداد للقمم العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية اجتماعا لها اليوم الأربعاء على مستوى كبار المسئولين برئاسة ممثل الجمهورية اللبنانية السفير أسامة خشاب لمتابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية، بمشاركة أعضاء اللجنة وهي "لبنان والسعودية وموريتانيا وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والمغرب وتونس"، إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية.

وقالت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية - فى تصريح لها اليوم الأربعاء -"إن الأمانة العامه قدمت عرضا للجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات التى قامت بها الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية التى عقدت فى بيروت يناير 2019 فى جوانبها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضافت أبوغزالة أنه تم استعراض الجهود التى تمت لتنفيذ قرارات القمة فيما يتعلق بتقديم الدعم لبعض الدول العربية خاصة اليمن وفلسطين والصومال ، وتم إعداد مشروع قرار بشأن هذا الموضوع حول متابعة تنفيذ قرارات القمة التنموية ورفعه إلى المجلس الاقتصادى فى دورته الـ105 الوزارية غدا.

من جانبه، قال السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية: إن الاجتماع يأتى فى إطار تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية والإجراءات التى اتخذتها الأمانة العامة والدول الأعضاء والمجلس الوزارية المتخصصة ومؤسسات العمل العربى المشترك لتنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية فى بيروت.

وأضاف أن هذا الاجتماع عكس مدى التقدم المحرز فى تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية فى جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن هناك إشادة من قبل الدول الأعضاء بما قامت به الأمانة العامة من جهود وإجراءات لتنفيذ قرارات قمة بيروت.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات قمة بيروت التنموية اجتماعا لها على المستوى الوزارى غدا بمقر الجامعة العربية لاعتماد تقرير اللجنة على مستوى كبار المسئولين.

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