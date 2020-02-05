قرارات جديدة للمحكمة الدستورية.. تأجيل جهة الاختصاص نظر دعاوى القيد بنقابة المحامين.. وقرار في عدم دستورية شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة.. وإرجاء دعوى بطلان تضامن الجمعية التموينية

الدستورية تؤجل جهة الاختصاص بنظر دعاوى القيد بنقابة المحامين

تأجيل دعوى عدم دستورية شروط القبول لنظام الدراسة بأكاديمية الشرطة

تأجيل دعوى بطلان تضامن الجمعية التموينية فى دفع الغرامة بقضايا التموين





قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل نظر ثلاثة دعاوى تطالب بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق وشروط القيد بنقاية المحامين وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة.





وتطالب الدعاوى التى أقامها سامح عاشور، نقيب المحامين بصفته، والتى حملت أرقام 1 و8 و12 لسنة 40 تنازع، بتحديد جهة الاختصاص بدعاوى استحقاق القيد وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة، وذلك بعد أن قضت جهة القضاء العادى وجهة القضاء الإدارى كل منهما باختصاصه بنظر تلك المنازعات، مع أن الأصل هو انعقاد الاختصاص وفقا لنص المادة 19 من قانون المحاماة لمحكمة استئناف القاهرة، وحددها دون غيرها كما ورد بالحكم الصادر فى الدعوى الرقمية 26510 لسنة 123 قضائية استئناف القاهرة.





كما طالب بأولوية تنفیذ الحكم الصادر عن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 46 استئناف عالى فى الدعوى رقم 26510 لسنة 123 قضائية بتاريخ 29 يونيو 2009 على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية، والمقيدة برقم 18935 لسنة 71 قضائية بتاريخ 28 فبراير 2017 الخاصة بشروط قيد المحامين، لكتابة تقريرها القانونى فى الدعوى.





كما قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل نظر دعوى عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 الخاص بأكاديمية الشرطة والنصوص الأخرى المرتبطة لها فيما يتعلق بشروط القبول لنظام الدراسة بها.

أقيمت الدعوى رقم 30 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه والنصوص الأخرى المرتبطة لها.

مادة 10: يشترط فيمن يقبل بالقسمين العام والخاص:

(1) أن يكون مصرى الجنسية.

(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

(3) ألا يكون قد سبق عليه الحكم بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

(4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبى نهائى.

(5) أن يكون مستوفيا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التى يحددها المجلس الأعلى للأكاديمية.

(6) ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

(7) بالنسبة لطلبة القسم العام يختارون من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة مع مراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقررها المجلس الأعلى للأكاديمية.





وقررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تأجيل دعوى عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 المعدل بقانون 109 لسنة 1980 الخاص بشئون التموين، فيما يتعلق بمسئولية وتضامن الشركات والجمعيات والهيئات التموينية فى دفع الغرامة المحكوم بها حال وجود مخالفات تموينية من أحد القائمين على إدارة تلك الشركات.



