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رسالة مهمة من الداخلية لمالكى السيارات.. سرعة التوجه لتركيب الملصق الالكتروني واستبدال اللوحات القديمة.. المرور: ليس من الضرورة إنتظار موعد الفحص وتجديد الترخيص

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:00 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
- الداخلية تهيب بمالكى السيارات سرعة التوجه لإدارات المرور
- تركيب الملصق الإلكتروني لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية
- المرور: لا حاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص
- من يحمل لوحات قديمة "ارقام فقط" يجب التوجه للمرور سريعا

تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين سرعة التوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكترونى واستبدال اللوحات المعدنية، لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

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استمرارًا لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق قواعد قانون المرور على نحو متطور يحقق التيسير لكافة مستخدمى الطرق من خلال إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا بطريقة علمية تهدف لرفع مستوى السلامة المرورية والحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين وتحقيق الإنضباط على الطرق .

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين من مالكى المركبات بكافة أنواعها سرعة التوجه بالمركبة إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى دون الحاجة للإنتظار لموعد الفحص وتجديد الترخيص. 

وتهيب الوزارة بالمواطنين من مالكى السيارات والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) أهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية ، بورسعيد ، السويس ، جنوب سيناء، شمال سيناء ، البحر الأحمر، مرسى مطروح ، الوادى الجديد ، أسيوط ، أسوان ، بنى سويف ، القليوبية ، دمياط ، الأقصر ) .
 
كما تهيب الوزارة بالمواطنين من مالكى الدراجات النارية والتى تحمل لوحات معدنية قديمة (أرقام فقط) أهمية التوجه إلى إدارة المرور المختصة لاستبدالها باللوحات المعدنية المؤمنة (حروف وأرقام) وذلك بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية ، بورسعيد، السويس ، جنوب سيناء، البحر الأحمر، قنا ، الأقصر ، أسوان ) .
 
يأتى ذلك تمهيدًا لتنفيذ منظومة مرورية إلكترونية متكاملة على معظم الطرق السريعة من خلال منظومة النقل الذكى فى مرحلتها الأولى ، مما يتيح إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية وإخطار غرف عمليات إدارات المرور لتتمكن من إرشاد مستخدمى الطرق لأفضل المسارات البديلة وتسهم فى ضبط المركبات المبلغ بسرقتها حال مرورها على إحدى نقاط المنظومة ، وذلك من خلال ربط الملصق الإلكترونى مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا .
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