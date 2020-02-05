AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الإسماعيلية: الموافقة على 10 مشروعات استثمارية بتكلفة 305 ملايين جنيه

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:21 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة علي إقامة وتنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة بالمناطق الصناعية بكل من مركزي القنطرة شرق والإسماعيلية بتكلفة إجمالية قدرها 305 ملايين جنيه، وتوفر ما يزيد عن 378 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة.

وتشمل المشروعات الجديدة تصنيع الطوب النمطي والانترلوك والطوب الاسمنتي وإنتاج الألواح الخشب المضغوط وتصنيع وتجفيف وتجميد وتخليل وتبريد وتخزين وتعبئة وفرز الخضار والفاكهة، وتصنيع جميع أنواع الكرتون ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الاحذية البلاستيكية والرياضية والشعبية وتصنيع وتطوير الكيماويات الصناعية والمنظفات والمعطرات وتصنيع وتكرير وتجفيف وتعبئة وتغليف الملح بكافة أنواعه وتصنيع الأعلاف.

 جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى للمناطق الصناعية، وخلالها تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة وبحث ومناقشة كافة المعوقات والمشكلات التي تعترض سبل تيسير العمل بالمناطق الصناعية ومناقشة الحلول والمقترحات لحل تلك المشكلات . كما تم خلال الاجتماع الموافقه علي سحب الأراضي وإلغاء قرارات التخصيص السابق صدورها لعدد من المستثمرين الغير جادين لعدم التزامهم بالجدية في تنفيذ المشروعات و بعد انتهاء و تجاوز المهلة الزمنية وإنذارهم بقرارات السحب والإلغاء .
الإسماعيلية: الموافقة على 10 مشروعات استثمارية بتكلفة 305 ملايين جنيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتنفيذ مشروعات الرصف.. محافظ الفيوم يستقبل رئيس شركة الإنتاج الحربي

٢٠١٩ عام الخير للإسماعيلية.. إقامة عشرات المشروعات الاستثمارية وتحقيق أرقام قياسية لعبور السفن.. وقناة السويس تسجل أعلى حمولة يومية في تاريخها بقيمة 5.5 مليون طن

التنمية المحلية: تعميم منظومة التخطيط المحلي وبرامج التنمية المطورة على المحافظات.. وتوفير 20 مليار جنيه لنحو 120 ألف مشروع متوسط وصغير من مشروعك حتى 2024

أعضاء نادي السلام البحري يزورون منطقة بورسعيد الصناعية

ترشيحاتنا

كيف احتفل رونالدو بعيد ميلاده الـ35؟.. فيديو

دفن نادية لطفي بجوار رفيقة دربها.. تفاصيل

١٤ ألف فدان و٨٦٠ ألف متر حصاد يومين فى موجة الإزالة الـ 15

وزير التعليم يحسم جدل نتيجة الصف الثاني الثانوي 2020 في مؤتمر صحفي .. اليوم

نجم الأهلي السابق يتمنى مواجهة صن داونز

النقض تشرح لماذا تم تحريم الجمع بين أختين؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينيفر لوبيز دون مكياج بعد حفل Super Bowl.. شاهد

30 صورة من جنازة الفنانة نادية لطفي

بسبب السوشيال ميديا.. مسافر يدعي إصابته بـ كورونا ويثير أزمة على متن طائرة