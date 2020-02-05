الإسماعيلية: الموافقة على 10 مشروعات استثمارية بتكلفة 305 ملايين جنيه

أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية أنه تم الموافقة علي إقامة وتنفيذ 10 مشروعات صناعية جديدة بالمناطق الصناعية بكل من مركزي القنطرة شرق والإسماعيلية بتكلفة إجمالية قدرها 305 ملايين جنيه، وتوفر ما يزيد عن 378 فرصة عمل جديدة لأبناء المحافظة.





وتشمل المشروعات الجديدة تصنيع الطوب النمطي والانترلوك والطوب الاسمنتي وإنتاج الألواح الخشب المضغوط وتصنيع وتجفيف وتجميد وتخليل وتبريد وتخزين وتعبئة وفرز الخضار والفاكهة، وتصنيع جميع أنواع الكرتون ومواد التعبئة والتغليف وتصنيع الاحذية البلاستيكية والرياضية والشعبية وتصنيع وتطوير الكيماويات الصناعية والمنظفات والمعطرات وتصنيع وتكرير وتجفيف وتعبئة وتغليف الملح بكافة أنواعه وتصنيع الأعلاف.





جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى للمناطق الصناعية، وخلالها تم استعراض ومتابعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات الاستثمارية القائمة بالمناطق الصناعية بنطاق المحافظة وبحث ومناقشة كافة المعوقات والمشكلات التي تعترض سبل تيسير العمل بالمناطق الصناعية ومناقشة الحلول والمقترحات لحل تلك المشكلات . كما تم خلال الاجتماع الموافقه علي سحب الأراضي وإلغاء قرارات التخصيص السابق صدورها لعدد من المستثمرين الغير جادين لعدم التزامهم بالجدية في تنفيذ المشروعات و بعد انتهاء و تجاوز المهلة الزمنية وإنذارهم بقرارات السحب والإلغاء .