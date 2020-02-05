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برلمان

نائب: توقعات بتضاعف الإنفاق السياحي في مصر بحلول عام 2024

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:58 م
النائب محمد المسعود،
النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب
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فريدة محمد
قال النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن جهود الدولة المصرية ومؤسساتها خلال الفترة الماضية في دعم القطاع السياحي، أثمرت عن نتائج إيجابية في هذا القطاع.

وأشار النائب فى بيان صحفى له ، إلى وجود توقعات بتضاعف إنفاق السائحين في مصر، خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد بلوغ إجمالي إنفاق السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي 16.4 مليار دولار.

وتابع: تشير التوقعات بأن يرتفع هذا المبلغ إلى حوالي الضعف بحلول عام 2024 ليصل إلى 29.7 مليار دولار، وفق مؤسسات دولية معنية بالمجال السياحي.

وثمن النائب، المبادرات التي أطلقتها وزارة السياحة في الترويج في الأسواق العالمية، إلى جانب الحملات الإعلامية القوية، وايضا استئناف رحلات الطيران من دول كثيرة.
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