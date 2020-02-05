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دبلوماسي سابق: رعاية المصريين في الخارج على رأس أولويات الرئيس السيسي..فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:12 م
المصريين في الخارج
المصريين في الخارج
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إبراهيم القادري
قال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولوياته واهتماماته رعاية أبنائه في الخارج والحفاظ على كرامة المواطن المصري في الخارج.

وأضاف محمد عبدالحكم خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز ، أن عند علم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك مصريين محتجزين في الخارج من قبل الحوثيين في اليمن قام بتوجيه وأمر الجهات المعنية على العمل على عودتهم في أسرع وقت .

وأوضح محمد عبدالحكم ، أن هذه التوجيهات أسفر عنها عودة 32 مواطنا وهذا يعكس اهتمام السيد الرئيس بملف المصريين بالخارج وتوفير كافة الرعاية والحماية للمواطن المصرى .


وأشار محمد عبد الحكم، إلى أن الاتصالات جرت منذ ديسمبر الماضى حتى تم الإفراج عن الصيادين المصريين.


وتابع محمد عبد الحكم، أن هناك تكليفات وتوجيهات مهمة لرعاية المصريين في الخارج. 
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