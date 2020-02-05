دبلوماسي سابق: رعاية المصريين في الخارج على رأس أولويات الرئيس السيسي..فيديو

قال السفير الحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولوياته واهتماماته رعاية أبنائه في الخارج والحفاظ على كرامة المواطن المصري في الخارج. محمد عبد الحكم





وأضاف لحكم خلال مداخلة هاتفية على قناة أكسترا نيوز ، أن عند علم الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هناك مصريين محتجزين في الخارج من قبل الحوثيين في اليمن قام بتوجيه وأمر الجهات المعنية على العمل على عودتهم في أسرع وقت . محمد عبدا لحكم





وأوضح محمد عبدالحكم ، أن هذه التوجيهات أسفر عنها عودة 32 مواطنا وهذا يعكس اهتمام السيد الرئيس بملف المصريين بالخارج وتوفير كافة الرعاية والحماية للمواطن المصرى .









وأشار لحكم ، إلى أن الاتصالات جرت منذ ديسمبر الماضى حتى تم الإفراج عن الصيادين المصريين. محمد عبد ا لحكم







