المصريين الأحرار ينتقد انتخابات الحزب الديمقراطي الأمريكي

انتقد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، ما يحدث في انتخابات الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية وحالة تأخر ظهور نتائج الانتخابات التي يجريها لاختياره مرشحًا ينافس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.





وقال الحزب في بيان له، إن بلد الديمقراطية تفشل في تحقيق أحد أبرز الصور الديمقراطية وهي الانتخابات النزيهة؛ لافتًا إلي أن أبرز المرشحين الديمقراطيين ’’ بايدن‘‘ شكك في الانتخابات وأعلن وجود تزوير لا يجب أن يكون في بلد متقدم وديمقراطي مثل الولايات المتحدة الأمريكية.





وتساءل الحزب متعجبًا: "أين المنظمات الحقوقية التي أصدعت رؤوسنا بانتقادات لا حصر لها حال إجراء مصر الانتخابات وغالبية الاستحقاقات الدستورية، فأين ذهبت تلك المنظمات من انتخابات دولة تتشدق بأنها أعتي الديمقراطيات في العالم ؟! ".





وتابع:" أن التشكيك في نزاهة الانتخابات الحالية بالحزب الديمقراطي لا يتوقف عند حد تأخير إعلان النتيجة وفق منظومة إلكترونية أو طعن المرشحين في النزاهة والشفافية، بينما وصل الأمر لما كشفته bbc بأن مصروفات الانتخابات قدرت بمبلغ 64 مليون دولار على انتخابات تجرى وفق منظومة إلكترونية.