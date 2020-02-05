مركز المرشد الزراعي .. صرح زراعي جديد لخدمة 155 ألف فدان ومزارع بشرق القناة





وأكد فؤاد أن مركز الإرشاد الزراعي الجديد هو نقلة حضارية لنقل الإرشادات الزراعية لخدمة المزارعين في القنطرة شرق وتم استلامه من الجهة المنفذة لإدارة الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة. وأضاف، مدير المكافحة بالقنطرة شرق، أن المركز الإرشادي سيكون بمثابة مركز إشعاع فى القرية والقرى المجاورة ليغطي للمزارعين الخدمات الإرشادية لتعظيم الأداء الإرشادي وللمشاركة الإيجابية فى برامج التنمية الريفية من خلال التكامل والتنسيق بين الجهاز الإرشادي وكافة التنظيمات والمؤسسات التى تعمل فى القطاع الزراعي، وكذلك توصيل ونشر الأفكار والمعلومات الزراعية الحديثة إلى المزارعين وأسرهم.





ويتم عن طريق الخدمات الإرشادية للمزارعين والندوات الحقلية المشاركة والمساهمة فى تنظيم الحملات القومية مثل حملات تنظيم الأسرة ومشروعات شباب الخريجين ومحو الأمية والصحة والصناعات الغذائية وأعمال الحياكة والتريكو والأنشطة اليدوية وكافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية الريفية. وأضاف أن المركز مجهز بأحدث وسائل عرض بيانات وإرشادات زراعية تتيح للمزارع التعرف على أحدث تكنولوجيا الزراعة من عرض الآفات والأمراض التي تصيب المحاصيل المختلفة والحيوان وبرامج تسميد النبات لزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني وهو حلقة اتصال باشرة بين المزارع والمرشد الزراعة والباحث. واوضح مدير مكافحة شرق القناة أن المركز مجهز بقاعة محاضرات علي اعلي مستوي من التقنيات الحديثة كا سينم عمل مزرعة إرشادية بجوار المركز على مساحة 10 أفدنة.





يقول المهندس نفادي محمد مدير الإرشاد الزراعي بالقنطرة شرق، أن دور المركز دعم المزارعين وتدريب المهندسين والمشرفين الزراعيين والمزارعين على أساليب الزراعة والري الحديث وإدخال وزراعة أصناف من المحاصيل عالية الجودة والإنتاجية، واتباع أحدث طرق المكافحة الحيوية للآفات بعيدا عن استخدام المبيدات الكيماوية، للحفاظ على البيئة الزراعية العضوية التي تتميز بها الإدارة الزراعية.





يقول المهندس حدي عبد الوهاب مدير الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق الهدف من الحقول الإرشادية مساعدة المزارعين للتعرف على أحدث طرق الزراعة والري، والتي تعمل على زيادة الإنتاجية، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والفول البلدي؛ وأشار إلى أن المزارع المصري لا يمكن أن يقتنع بأية أساليب زراعية حديثة إلا بعد مشاهدته لنتائجها بصورة فعلية.





وتناشد الإدارة المزارعين إتباع الإرشادات الهامة والضرورية للحقول الإرشادية والتي يقدمها مركز المرشد الزراعي التي تساهم في زيادة معدلات الإنتاج لضمان الفائدة المزدوجة، والتي تحقق للفلاح زيادة في الموارد المالية للدولة وزيادة في حجم المحصول لتخفيف حجم الاستيراد

يعد مركز الإرشاد الزراعي الجديد والذي أنهت زراعة الإسماعيلية إجراءات بنائه، منذ أيام قليلة، إضافة جديدة لخدمة أكثر من ١٥٥ ألف فدان ومزارع بمنطقة شرق قناة السويس. يقول المهندس محمد فؤاد مدير إدارة المكافحة بشرق القناة، أن زراعة الإسماعيلية أنهت إجراءات تشييد مبنى المرشد الزراعي بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية وهو بجوار الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق.