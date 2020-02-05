الجيش السوري يسيطر على ريف حلب.. وتركيا تواصل التصعيد على الحدود

أفادت وسائل إعلام تركية في نبأ عاجل، بأن الجيش في أنقرة، دفع تعزيزات إلى الحدود مع سوريا.





وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون في تركيا، إن الجيش أرسل تعزيزات عسكرية من 100 مركبة تشمل عربات عسكرية متعددة وذخائر وقوات كوماندوز إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.





فيما سيطرت قوات الجيش السوري على قرية شرق سراقب التي تتواجد بها نقطة مراقبة تركية.





وحسبما ذكر المرصد السوري، دخلت قوات النظام السوري ريف حلب الجنوبي.



