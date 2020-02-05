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أخبار العالم

الجيش السوري يسيطر على ريف حلب.. وتركيا تواصل التصعيد على الحدود

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:00 م
الجيش السوري
الجيش السوري
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شيماء مصطفى
أفادت وسائل إعلام تركية في نبأ عاجل، بأن الجيش في أنقرة، دفع تعزيزات إلى الحدود مع سوريا.

وقالت هيئة الإذاعة والتليفزيون في تركيا، إن الجيش أرسل تعزيزات عسكرية من 100 مركبة تشمل عربات عسكرية متعددة وذخائر وقوات كوماندوز إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا.

فيما سيطرت قوات الجيش السوري على قرية شرق سراقب التي تتواجد بها نقطة مراقبة تركية.

وحسبما ذكر المرصد السوري، دخلت قوات النظام السوري ريف حلب الجنوبي.

وتعرضت صباح أمس الثلاثاء محطة غاز الريان، ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى، ومعمل غاز إيبلا بريف حمص الشرقي، إلى قصف بقذائف أدى إلى نشوب حرائق، ووقوع أضرار مادية.

وقال وزير النفط السوري، المهندس علي غانم، إن الإرهابيين ورعاتهم، عادوا لاستهداف قطاع النفط ومنشآته، باعتداءات، فجر اليوم، ولا سيما معمل غاز إيبلا ومعمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ومحطة غاز الريان ومصفاة حمص.

وأكد أنه على الفور تمكن عناصر فوج الإطفاء العائد للمنشآت النفطية، وعناصر الدفاع المدني، من السيطرة على الحرائق الناجمة عن الاستهداف وإخمادها.

يأتي ذلك في خضم التصعيد بين تركيا ومليشياتها المسلحة وسوريا، مع ظهور بوادر توتر بين موسكو وأنقرة، بسبب عدم التزام الأخيرة بالتزاماتها الرئيسية بموجب مسار سوتشي.
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