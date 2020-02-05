حرب اقتصادية .. هل الكورونا مؤامرة أمريكية لهدم التوغل الصيني؟.. فيديو

عرضت فضائية اكسترا نيوز، تقريرا عن ما سببه فيروس الكورونا في قطاع الطيران العالمي، حيث إن أي اضطراب يحدث في حركة السفر يؤثر بالسلب على قطاع الطيران.





وأوضح التقرير، أن توقف حركة الطيران من وإلى الصين في كثير من دول العالم للحفاظ على أنفسهم من فيروس الكورونا، من الممكن أن يسبب هبوطا اضطراريا في الإيرادات، وخاصة الصين لأنها كانت تعد من ثاني أكبر سوق للطيران في العالم من حيث عدد الركاب، ولذلك الخسائر قد تكون كبيرة بسبب إلغاء الركاب رحلتهم مما يتسبب في إفلاس كثير من شركات ومكاتب الطيران.





ومنذ انتشار المرض تم إلغاء أكثر من 25 ألف رحلة محلية ودولية من وإلى الصين، وهذا يعادل 34% من إجمالي حركة الطيران الصينية، وهبط عدد المسافرين بالطائرات في الصين خلال عطلة السنة القمرية الجديدة بـ 57% إلى 8 ملايين مسافر بسبب فيروس الكورونا.





وتعد الصين رابع أكبر مستقبل للسائحين في العالم، حيث استقبلت أكثر من 63 مليون سائح في عام 2018، كما سافر 64 مليون صيني في رحلات دولية في العام نفسه، وهو 10 أضعاف الرقم التي حققته الصين في عام 2003 عندما انتشر بها وباء "السارس" حيث انخفض الطلب على رحلات الطيران في آسيا إلى 45%، ومن المتوقع أن تتراجع حركة الطيران بين الصين وأوروبا بنسبة 30%.