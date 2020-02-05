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فيديوجراف.. شروط الترشح فى انتخابات الصحف القومية‎

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 10:14 م
صدى البلد
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منار شعبان
أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة  تشكيل لجنتين لوضع معايير اختيار القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات الصحفية القومية، إضافة إلى لجنتين للإشراف العام على انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.
وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قررت تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة، برئاسة المستشار عادل بريك عضو الهيئة ونائب أول رئيس مجلس الدولة، وتم تكليف مجدي البدوي عضو الهيئة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونائب رئيس اتحاد عمال مصر برئاسة لجنة المتابعة الميدانية للانتخابات، وصلاح عبد المنعم خضر رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة الوطنية للصحافة مديرًا تنفيذيًا لأعمال اللجنة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الشروط الواجب توافرها والتى وضعتها الهيئة الوطنية للصحافة للترشح لعضوية مجالس الإدارات والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية من خلال الفيديوجراف التالي.


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