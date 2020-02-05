المنوفية تحصد الميدالية الذهبية في الشعر العامي بأسبوع فتيات الجامعات

حصلت الطالبة بسنت حمدي خلاف، بالفرقة الرابعة لكلية الطب، على المركز الأول، والميدالية الذهبية، في مجال الشعر العامي، خلال مشاركتها في مسابقات النشاط الثقافي، الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع فتيات الجامعات المصرية، بجامعة الفيوم تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، وإشراف الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.





كما حصلت الطالبة ايمان عبد المرضي همام، من كلية الطب، جامعة المنوفية، على المركز الأول، في مسابقة القرآن الكريم، بعدما نالت إشادة كبيرة من لجنة التحكيم.





ووزع الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، ونائبه الدكتور خالد محمد عبد الله ، الجوائز وتكريم الطالبات خلال إحتفال أقيم في رحاب جامعة الفيوم.





حضر التكريم نجلاء الزغبي، وجيهان الميهي مشرفا النشاط الثقافي، برعاية الشباب جامعة المنوفية، تحت إشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب، ومحمد أبو الغار مدير إدارة النشاط الثقافي.