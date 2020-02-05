تدعيم مستشفى الفرافرة المركزى بوحدة حضانة أطفال جديدة

أكد الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد إن مستشفى الفرافرة المركزي تسلمت اليوم الأربعاء وحدة حضانة أطفال جديدة والتى تم التبرع بها في إطار المشاركة المجتمعية لرجال الأعمال بالتنسيق مع المحافظة لدعم وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.





وقال محروس إنه يجري حاليا تركيب الوحدة تمهيداََ لتشغيلها لتدعيم الخدمات الطبية بالمستشفى وخاصة حالات الأطفال وحديثي الولادة.





وفى سياق متصل تستعد مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادى الجديد، لتنفيذ الحملة القومية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، لتطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات، فى الفترة من 16 – 19 فبراير الجارى حيث أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، أن التطعيم يجرى من خلال مراكز التطعيم والوحدات الصحية والريفية والفرق الثابتة والمتحركة بمراكز المحافظة الخمسة، كما أن التطعيم آمن ومن عمر شهر وحتى 5 سنوات، ولا توجد أى موانع للتطعيم للأطفال.



