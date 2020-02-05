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رياضة

الجودو يطير إلى باريس صباح غد للمشاركة فى بطولة جراند سلام

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
تغادر القاهرة فى الساعات الأولى من صباح غد الخميس بعثة منتخبنا الوطنى الأول للجودو إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة فى بطولة جراند سلام 

 ويتبعها إقامة معسكر إعداد خلال الفترة من 6 وحتى 19 فبراير الجارى ، والتى تعد أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية رقم 32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 24 يوليو وحتى 12 أغسطس المقبلين 

 تضم البعثة التى يرأسها المستشار إسماعيل حفيظ عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، 12 فردا بواقع تسعة لاعبين ومدرب وإداري ورئيس البعثة.
اللاعبون هم محمد عبد الموجود وأحمد على وزن 66 كيلوجراما ، ومحمد محى وعلى عيد وزن 73 كيلو جراما ، ومحمد على عبد العال وعبد الرحمن محمد وزن 81 كيلو جراما ، وعلى حازم وحاتم عبد الاخر وزن 90 كيلو جراما ، وأحمد وحيد وزن فوق 100 كيلوجرام ، ومعهم السيد أبو ميدان مديرا فنيا ، والمقدم أحمد صابر مديرا اداريا .
قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو إن المشاركة فى البطولة مهم للغاية من أجل زيادة أعداد النقاط التي يحصل عليها اللاعبون والتي تساعدهم فى الوصول إلى نقاط التأهل للدورة الأولمبية ، فضلا عن استمرار اللاعبين المصريين الذين تأهلوا بالفعل إلى الدورة فى ترتيبهم الأوليمبى حتى لا يتخطاهم أحد فى حالة عدم مشاركتهم فى البطولة

 ومن هؤلاء اللاعبين محمد عبد الموجود الذي أصبح من أفضل 16 لاعبا على مستوى العالم فى وزنه ، وتأهل للدورة الأوليمبية بالفعل ، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يسير طبقا للخطط الموضوعة من قبل اللجنة الفنية ومجلس الإدارة لتأهل مزيدا من اللاعبين إلى الدورة الأوليمبية والمنافسة فى الحصول على ميدالية في طوكيو .
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