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توك شو

دبلوماسي سابق: جهود السيسي أتاحت للسياسة الخارجية فرض نفسها.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:25 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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هاجر إبراهيم

قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن مصر دائما ملتزمة برعاية مواطنيها بالخارج فى كل الظروف، مشيرا إلى أنها كانت لديها العديد من الأزمات حول إعادة المصريين مثل ليبيا والعراق وسوريا.


وأضاف "جمال" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الجديد فى موضوع أزمة الصيادين فى اليمن، حيث إن مصر تتعامل مع دولة منهارة وأن مصر تتعامل عن طريق المملكة العربية السعودية، موضحا أن الرئيس اليمنى نفسه غير موجود فى بلده.


وأشار إلى أن الأجهزة المصرية تتميز بالكفاءة العالية سواء كانت فوق الأرض أو تحتها، بحيث تستطيع أن تصل إلى الذين يمكنهم أن يتخذوا قرارا بالإفراج عن ال32 صيادا مصريا، لافتا إلى أنه يعتبر جهد غير عادى لن تستطيع أى دولة أن تصل إليه.


وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مصر موجودة فى اليمن التى يوجد به كل الإضطرابات الداخلية به واستطاعت أن تستخلص أبنائها ليعودوا سالمين إلى أرض الوطن، مؤكدا أن ذلك يؤدى إلى مدى محبة الشعوب العربية لمصر.


وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه يعرب عن إعجابه الشديد باستطاعة كل الأجهزة أن تصل وتتوغل داخل المؤسسات اليمنية المختلفة على أرض مصر، مشيرا إلى أن جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والدبلوماسية المصرية أنه يفرض جناحاته من طاقته إلى برازيليا فى البرازيل، بالإضافة إلى انتقاله وطوكيو وموسكو والدنمارك وفرضه للسياسة الخارجية المصرية فى كل أنحاء العالم.
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