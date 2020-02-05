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خبير مروري: شبكة الطرق الجديدة ساهمت في تقليل نسبة الحوادث.. فيديو

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 02:02 م
اللواء مجدي الشاهد،
اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري
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اسراء صبري
قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، ان الاحصائيات لا تصادف صحيح الواقع، موضحا ضرورة ان تعيد منظمة الصحة العالمي صياغة احصائياتها حتى تكون اقرب الى الحقيقة.

وأشار اللواء مجدى الشاهد، أثناء حواره على برنامج"صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" على ان منظمه الصحه العالميه تهدف إلى ان تصل نسبة الحوادث فى 2020 إلى النصف، موضحا ان هذا لن يحدث إلا من خلال وضع معايير جديدة تعمل على تطوير الطرق.

وأكد الخبير المرورى، على ان تطوير شبكة الطرق المصرية ساهمت بشكل واضح في تقليل نسبة الحوادث بنسبة كبيرة اكثر من المتعارف عليه وفقا للإحصائيات حاليا.

وشدد على ضرورة إعادة بحث الملف المروري، بالإضافة الى ملف حوادث المرور بمعايير جديدة تختلف تماما عن المعايير المتواجده الان. 

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