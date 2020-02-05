شاهد.. شاب عربي بالصين: الوضع الحالي غير مبشر.. والآسيويون ينقرضون

عرضت قناة العربية، فيديو حصريا من قلب شيان الصينية لمواطن عربي يوضح فيه أن الكورونا جعلت الشارع خاليا تمامًا من البشر.





ويوضح الشاب العربي أن الشوارع في شيان التي كانت تكتظ بالسكان خالية تمامًا لا يوجد بها أحد إلا شرطي المرور، وأن هناك حركة مرورية بسيطة جدًا إلا أنها تكاد أن تختفي بمجرد بداية ساعات الظهيرة الأولى، وأن الوضع الحالي غير مبشر تمامًا لأن المواطنين الصينيين يقومون من الصباح للذهاب إلى التسوق وشراء احتياجاتهم الأساسية والعودة بسرعة إلى منازلهم مرة أخرى.





وأن هناك مجموعة من المتطوعين في الشوارع لمساعدة كبار السن ومن يحتاج إلى دعم وتلبية احتياجات المواطنين على قدر المستطاع، ولكن مازال شبح الكورونا يطارد الآسيويين.