الأنبا متاؤس يشارك في احتفالات شهداء ليبيا بإيبارشية سمالوط

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، نيافة الحبر الجليل الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير العذراء بأخميم، للمشاركة في احتفالات ايبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا.





وألقى الأنبا متاؤس عظة عن عظمة "الباب الضيق" ، والتى ألقى الضوء خلالها حول الحياة في وسط العالم والضيقات التى يتعرض لها الإنسان وكيف يتغل عليها والتشبه بالسيد المسيح وإنكار الذات.





وتمم رسامة ٤٧ شماسا في رتبة أغنسطس من أبناء كنيسة القديسة مريم بقرية الجزائر، وسط حضور وفرحة أهالي الشهداء والرحلات الكنسية التي اتت خصيصًا لأخذ البركة ..





وكان نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا مكارى الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية .





والقي نيافة الأنبا مكاري عظه عن عظمة الاستشهاد تحدث خلالها عن مستويات الاستشهاد ومن هم الشهداء وكيف اعدت الكنيسة الشهداء وكيف عاش الشهداء.





ومن المقرر أن يلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالأنبا رويس بالعباسية.



