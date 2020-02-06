اليوم.. تنسيقية شباب الأحزاب في الوفد لمناقشة قوانين الانتخابات





تنظم اللجنة النوعية للشباب بحزب الوفد، حلقة نقاشية لعرض رؤية حزب الوفد، لمقترحات قوانين مجلس النواب والشيوخ والمحليات وتقسيم الدوائر.





ومن المقرر أن تنظيم الحلقة النقاشية بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد.





يأتي هذا بالتنسيق مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في إطار الحوار المجتمعي الذي تنظمه تنسيقية شباب الأحزاب قبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية والسياسية المنتظرة خلال العام الجاري.





ومن المقرر أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة الثالثة عصر غدٍ الخميس، 6 فبراير ويشارك فى المناقشات عدد من قيادات بيت الأمة.